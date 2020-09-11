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全球最自由經濟體排名 香港蟬聯第一

世界日報 / 香港新聞組╱香港11日電
《世界經濟自由度2020年度報告》，再次將香港評為全球最自由的經濟體。(中通社)
《世界經濟自由度2020年度報告》，再次將香港評為全球最自由的經濟體。(中通社)

加拿大菲沙研究所（Fraser Institute）10日公布《世界經濟自由度2020年度報告》，香港再度蟬聯全球最自由的經濟體第一名，新加坡緊隨其後；5個評估大項中，香港在「國際貿易自由」及「監管」均排列首位，但報告質疑香港的法治可能受到削弱。

香港01報導，報告指出，是次排名是建基於2018年的數據，而中國政府在2019年及2020年對香港的干預正在削弱香港法治，並令民眾對財產權（property rights）的不安全感明顯上升，為香港在法治方面的評分帶來負面影響。

據報導，特區政府發言人回應稱，報告明確肯定香港一直以來堅定地建立一個自由經濟體及提供公平營商環境的決心，強調法治是香港的重要核心價值，但遺憾的是，報告竟以偏頗及建基於選擇性的評論和無理據的不公推測，推論未來香港在法治的評分將下降。

報導指出，發言人說，就報告提及訂立《香港國安法》及相關執法行動，政府重申通過法律維護國家安全是國際慣例，而《香港國安法》是為了堅定不移並全面準確貫徹「一國兩制」、維護國家安全、防範、制止和懲治涉及危害國家安全的犯罪，不會影響香港居民的合法權利和自由，自《香港國安法》實施以來，已經為恢復香港穩定帶來顯著效果。

自1996年起，菲沙研究所每年均會發表世界經濟自由度報告，主要分為五個範疇，包括「政府規模」、「法律制度和財產權」、「貨幣」、「國際貿易自由」及「監管」，自報告發表以來，香港一直名列全球第一。

香港 國安法

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