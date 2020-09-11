王毅大力批美 稱美是當代國際秩序最大破壞者

大陸國務委員兼外交部長王毅在莫斯科出席上合組織外長會時表示，美國正在成為當代國際秩序的最大破壞者，應堅決防止強權政治把這個世界拉回到「叢林時代」。

據大陸外交部網站消息，王毅在上合組織外長會上大力批評美國。他說，今年是聯合國成立75周年，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序是各國共識，堅持多邊主義是國際社會，尤其是廣大中小國家的立國之本。

王毅接著表示，作為超級大國的美國，執意奉行本國第一、本國優先，大搞單邊行徑，不斷退群毀約，不但放棄自身應當承擔的國際義務，還把謀取一己私利建立在損害別國正當利益的基礎之上。今天的美國正在成為當代國際秩序的最大破壞者。

王毅強調，上合組織應始終站在多邊主義一邊，站在公平正義一邊，站在歷史前進的方向一邊，堅定捍衛聯合國的核心地位，堅定維護國際法權威，堅決防止強權政治將這個世界拉回到弱肉強食的「叢林時代」，堅決遏制單邊霸凌行徑阻擋國際關係民主化的步伐。