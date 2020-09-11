中印達五點共識：兩國邊防部隊儘快脫離接觸
據新華社報導，大陸國務委員兼外交部長王毅同印度外交部長蘇傑生10日在莫斯科舉行雙邊會見。兩國外長坦誠和建設性地討論了中印邊境形勢發展及中印關係。同意五點共識，包括兩國邊防部隊儘快脫離接觸。
五點共是分別為：
一、兩國外長同意雙方應遵循兩國領導人達成的關於發展中印關係的一系列重要共識，包括不讓兩國分歧上升為爭端。
二、兩國外長認為，邊境地區當前形勢不符合雙方利益，兩國邊防部隊應該繼續對話，儘快脫離接觸，保持必要距離，緩和現地事態。
三、兩國外長認為，雙方應恪守現有邊境事務協定和規定，維護邊境地區的和平與安寧，避免採取任何可能使事態升級的行動。
四、雙方同意繼續通過中印邊界問題特別代表會晤機制保持溝通，繼續開展中印邊境事務磋商與協調工作機制磋商。
五、兩國外長同意，隨著局勢緩和，雙方應加快完成新的建立互信措施，維護和增强邊境地區的和平安寧。
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