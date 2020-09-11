中印外長會晤達成共識 持續對話維護邊境和平

大陸國務委員兼外交部長王毅10日於莫斯科與印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）舉行雙邊會見，討論中印邊境形勢發展及中印關係並達成五點共識，包括不讓兩國分歧上升為爭端。

據新華社報導，這五點共識分別為：

一、兩國外長同意雙方應遵循兩國領導人達成的關於發展中印關係的一系列重要共識，包括不讓兩國分歧上升為爭端。

二、兩國外長認為，邊境地區當前形勢不符合雙方利益，兩國邊防部隊應該繼續對話，儘快脫離接觸，保持必要距離，緩和現地事態。

三、兩國外長認為，雙方應恪守現有邊境事務協議和規定，維護邊境地區的和平與安寧，避免採取任何可能使事態升級的行動。

四、雙方同意繼續通過中印邊界問題特別代表會晤機制保持溝通，繼續開展中印邊境事務磋商與協調工作機制磋商。

五、兩國外長同意，隨著局勢緩和，雙方應加快完成新的建立互信措施，維護和增強邊境地區的和平安寧。

中印8月底以來又爆發新一輪邊境衝突，大陸曾於8月31日晚間指控，印度軍方在班公湖南岸、熱欽山口附近再次非法越線占控。兩國國防部長本月4日也曾在莫斯科會晤，但大陸隨後又指控印軍7日再度非法越線進入中印邊境西段班公湖南岸神炮山地域，並對中國邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅。

針對中印邊境情勢，印度富萊明大學（Flame University）社會科學系副教授劉奇峯日前接受本報採訪時指出，儘管中印雙邊應該會盡可能避免人員傷亡，但緊張態勢將免不了。長期而言，中印邊境衝突常態化的機率很高，並且可能進入一個「打打談談」的怪圈。