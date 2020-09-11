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廣西投資千億 設創新示範區
9日在南寧召開的廣西中小企業發展大會披露，廣西中小企業聯合會將與中國中小企業協會合作，共同投資1000億元（人民幣，下同），在廣西南寧、柳州及桂林分別建設中小企業創新創業示範園。
中新社報導，前述項目建設資金目前主要由中國國家開發銀行、柳州銀行、桂林銀行、廣西福地金融投資集團有限公司、中國中建一局西南公司等相關機構提供。
根據項目規劃，中國（南寧）中小企業創新創業示範園將重點引進央企、國企投資建設，打造高新技術企業示範園區。項目規劃用地3000畝，投資資金500億元。
中國（柳州）中小企業創新創業示範園將重點引進上海、長三角、中外企業投資建設，打造智能製造企業示範園區。項目規劃用地2000畝，投資資金300億元。
中國（桂林）中小企業創新創業示範園將重點引進大灣區、中外企業投資建設，打造文旅、大健康產業示範園區。項目規劃用地1000畝，投資資金200億元。
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