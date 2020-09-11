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深圳人均GDP 5年內達3.5萬美元

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國（深圳）綜合開發研究院（「綜研院」）日前發布「新40年.新40企——深圳未來發展的新力量」報告。報告認為，未來5年，深圳GDP增速預計達到6.5%，到2025年總量達到4.2萬億至4.5萬億人民幣，人均GDP達3.5萬美元，超過高收入經濟體中位數。　　

報告認為，在新消費和新科技企業帶動下，未來5年，深圳新經濟增速預計保持9%，佔GDP比重達50%，創造近500萬工作崗位；到2025年，深圳最終消費率有望達到50%，最終消費規模達2.2萬億人民幣，實現翻番，僅次於北京、上海。　　

該報告由著名經濟學家樊綱、郭萬達擔任首席顧問，綜研院新經濟研究所執行所長曹鐘雄及其團隊執筆，報告採用大數據評價方法，對包含200萬家深圳企業、以及超300個維度指標的數據庫進行綜合分析得出。　　

報告認為，深圳未來40年將是消費紅利和科技紅利進一步凸顯的40年。深圳作為中國內地一線城市中對外貿易依存度最高的城市，未來將從「出口-創收-消費」的增長循環向「消費-培育創新-培育新企業-創造新產品-對外輸出」轉型。

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