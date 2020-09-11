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遇美禁令 華為仍居民企榜首

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

2020中國民營企業500強峰會10日在北京舉行。會上發布2020中國民營企業500強榜單，備受美國打壓的華為，仍是大陸民營企業的榜首。

第二名是蘇寧控股集團、第三是正威國際集團有限公司，前10家企業營收均超過3000億元（人民幣，下同）。　　

中新社報導，峰會發布2020中國製造業民營企業500強、2020中國服務業民營企業100強榜單。其中，華為投資控股有限公司營業收入突破8000億元，以8588億多元蟬聯民營企業500強榜首、製造業民營企業500強榜首。蘇寧控股集團位居服務業民營企業100強首位。　　

此外，80家企業資產總額超過1000億元，19家企業入圍世界500強。恒大集團有限公司以2.21萬億元的規模蟬聯民營企業500強資產總額榜首，營收排名第六。　　

當日發布的「2020中國民營企業500強調研分析報告」顯示，2019年，民營企業500強入圍門檻、資產總額、稅後淨利潤總額等均有不同程度提升。其中，入圍門檻達202.04億元，比上年增加16.18億元；製造業民營企業500強入圍門檻達89.18億元，比上年增加3.56億元；服務業民營企業100強入圍門檻達289.51億元，比上年增加48.39億元。　

報告還顯示，民營企業500強產業結構不斷優化。第二產業入圍企業331家，其中製造業企業288家，繼續占據主導地位。500強前十大行業共包含320家企業，比上年增加8家，黑色金屬冶煉和壓延加工業、房地產業、建築業、綜合位居前四位。在增強創新能力方面，華為投資控股有限公司和浙江吉利控股集團有限公司研發投入位居第一、第二位。　　

今年初，突如其來的新冠肺炎疫情暴發。這項報告顯示，96%的500強企業認為疫情對企業生產經營帶來不同程度的影響。

疫情 新冠肺炎

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