中國服務機器人市場 占全球逾四分之一

2020年中國國際服務貿易交易會上，各種各樣、多種用途的機器人產品吸引了參會者的極大關注。中國電子學會表示，中國機器人產業整體規模持續增長，尤其是服務機器人需求潛力巨大。中國服務機器人市場已占全球市場四分之一以上，2020年中國服務機器人市場規模有望突破40億美元，為服務業注入新活力。

新華社報導，物流配送機器人、清掃消毒機器人、幫助做康復訓練的機器人、能做手術的機器人、能陪你聊天給你號脈的「中醫機器人」、能做飯的「AI廚神」……在此次服貿會的服務機器人．智能科技專題展區內，各種用途好看好玩的機器人讓人眼花撩亂，吸引了大批參觀者「圍觀」。

展區面積達上萬平方米，有中國數十家機器人參展企業為觀眾展示機器人行業的最新成果，來自瑞士、日本、美國、以色列等國在內的10多家國際企業也同時參展，帶來垃圾分類、智慧養老、智慧生活、智慧教育等領先服務機器人產品及應用解決方案。

該展區成為公眾了解國內外服務機器人最新成果的窗口，是此次服貿會上的一大亮點和「打卡地」。

中國電子學會副秘書長梁靚介紹，2019年全球機器人市場規模約294.1億美元，其中服務機器人94.6億美元，同比增長14.1%；服務機器人獲得領域內最快增長。2019年，中國機器人市場規模約為86.8億美元，其中服務機器人市場規模為22億美元。

專家表示，隨著人口老齡化趨勢加快以及醫療、教育需求的持續旺盛，中國服務機器人存在著巨大的市場潛力和發展空間，成為機器人市場應用中頗具亮點的領域。2014年至2019年，中國機器人市場平均增長率達到20.9%。