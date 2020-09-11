2020年服貿會閉幕 成交踴躍

2020年中國國際服務貿易交易會9日在北京閉幕。本屆服貿會成交踴躍，其中數字貿易領域交易活躍。

中新社報導，北京市商務局局長閆立剛在發佈會上表示，本屆服貿會舉辦了覆蓋服務貿易全部12大領域的展覽展示和190場論壇及洽談活動，組建了80家中央企業交易團、16家中央金融企業交易團及38個省區市交易團，共有來自148個國家和地區的2.2萬家企業和機構線上線下參展參會，包括33家國際組織、68家駐華使館、110家境外商協會、199家世界500強企業。

中國商務部服貿司司長冼國義表示，服貿會突出展示了數字貿易、5G通訊、工業互聯網、智慧辦公、區塊鏈創新等新業態新模式。初步統計，截至目前，已有權威發佈類成果97項，聯盟平台類成果19項，首發創新類成果99項。此外，組委會還評選產生了本屆交易會優秀展區、優秀論壇和會議活動、優秀服務模式案例263項。

本屆服貿會成交亦頗為踴躍，各省區市、大型中央企業和金融企業首次組建了交易團，與會洽談採購，共簽訂協定協議類成果240項。其中，數字貿易領域交易十分活躍。

冼國義說，在服務業和服務貿易受疫情衝擊、人流物流不暢、國際經貿活動大幅下降的情況下，服貿會充分運用數字技術，同步推進屏對屏、面對面企業交流洽談，幫助企業多方拓展商機，對沖疫情影響，有效實現了線上線下走出去與引進來，在創新展會服務模式上邁出了一大步，也充分展現了經濟數字化、網絡化、智能化發展的巨大潛力。

談及後續成果落實，他表示，將在尊重企業商業意願的前提下，加強對交易成果的跟蹤和服務，為落地的項目保駕護航。同時，一些展商在服貿會上建立了溝通渠道，有關方面也將優化營商環境，為促成後續成交創造條件。