膠東經濟圈一體化 加快建構膠高鐵網

10日，山東省政府召開濰煙高鐵、萊榮高鐵項目建設動員大會，推動膠東半島環狀高鐵網建設。大會在煙台、威海設會場，兩會場活動通過視頻連線同時舉行。

濰煙高鐵、萊榮高鐵是山東省重點交通基礎設施項目，兩項目途經青島、煙台、濰坊、威海4市16個縣市區，惠及沿線人口2800萬人。

其中，濰煙高鐵是大陸「八縱八橫」高鐵網中沿海高鐵通道的重要組成部分，線路西起昌邑南站，經濰坊、青島、煙台，接入芝罘站，正線長237公里。

萊榮高鐵是青銀高鐵通道向山東半島地區的延伸，線路西起萊西北站，經青島、煙台、威海，接入榮成站，正線長193公里。

濰煙高鐵、萊榮高鐵是膠東半島尤其是煙台、威海地區對外客運交流的快速大通道，對於補齊膠東半島地區高鐵發展短板，構建膠東半島環狀高鐵網，推動膠東經濟圈一體化，打造軌道上的半島城市群，具有里程碑意義。

今年以來，山東省交通運輸系統全面加快鐵路重大項目建設，截至8月底，該省鐵路累計完成投資330.5億元人民幣，同比增長28.2%。