聽新聞
test
0:00 / 0:00

膠東經濟圈一體化 加快建構膠高鐵網

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

10日，山東省政府召開濰煙高鐵、萊榮高鐵項目建設動員大會，推動膠東半島環狀高鐵網建設。大會在煙台、威海設會場，兩會場活動通過視頻連線同時舉行。

濰煙高鐵、萊榮高鐵是山東省重點交通基礎設施項目，兩項目途經青島、煙台、濰坊、威海4市16個縣市區，惠及沿線人口2800萬人。

其中，濰煙高鐵是大陸「八縱八橫」高鐵網中沿海高鐵通道的重要組成部分，線路西起昌邑南站，經濰坊、青島、煙台，接入芝罘站，正線長237公里。　　

萊榮高鐵是青銀高鐵通道向山東半島地區的延伸，線路西起萊西北站，經青島、煙台、威海，接入榮成站，正線長193公里。　　

濰煙高鐵、萊榮高鐵是膠東半島尤其是煙台、威海地區對外客運交流的快速大通道，對於補齊膠東半島地區高鐵發展短板，構建膠東半島環狀高鐵網，推動膠東經濟圈一體化，打造軌道上的半島城市群，具有里程碑意義。　　

今年以來，山東省交通運輸系統全面加快鐵路重大項目建設，截至8月底，該省鐵路累計完成投資330.5億元人民幣，同比增長28.2%。

高鐵 人民幣

延伸閱讀

高鐵假期首推「高端遊」 商務車廂名車接駁頂級飯店

高鐵香港段停運7個月 虧損估上億 料公帑包底

高鐵首推高端兩日遊 住頂級飯店吃米其林、全程賓士接駁

配有自由座！國慶連假高鐵加開102班次 周五凌晨開放搶票

相關新聞

華為鴻蒙版智慧機 明年上市

華為消費者業務CEO余承東表示，在美國三輪打擊下，今年上半年華為的手機業務仍然增長，他並宣布，代替美國禁用Google服...

中國服務機器人市場 占全球逾四分之一

2020年中國國際服務貿易交易會上，各種各樣、多種用途的機器人產品吸引了參會者的極大關注。中國電子學會表示，中國機器人產...

2030年陸將成亞太最大投資市場

全球知名商業地產服務和投資公司世邦魏理仕10日發佈「大中華區2030年展望報告」顯示，隨著中國經濟的服務業占比和人均GD...

膠東經濟圈一體化 加快建構膠高鐵網

10日，山東省政府召開濰煙高鐵、萊榮高鐵項目建設動員大會，推動膠東半島環狀高鐵網建設。大會在煙台、威海設會場，兩會場活動...

2020年服貿會閉幕 成交踴躍

2020年中國國際服務貿易交易會9日在北京閉幕。本屆服貿會成交踴躍，其中數字貿易領域交易活躍。

遇美禁令 華為仍居民企榜首

2020中國民營企業500強峰會10日在北京舉行。會上發布2020中國民營企業500強榜單，備受美國打壓的華為，仍是大陸...

深圳人均GDP 5年內達3.5萬美元

中國（深圳）綜合開發研究院（「綜研院」）日前發布「新40年.新40企——深圳未來發展的新力量」報告。報告認為，未來5年，...

廣西投資千億 設創新示範區

9日在南寧召開的廣西中小企業發展大會披露，廣西中小企業聯合會將與中國中小企業協會合作，共同投資1000億元（人民幣，下同...

搜尋引擎攻移動 挑戰百度

華為消費者業務雲服務總裁張平安，昨（10）日發布華為搜尋引擎（HUAWEI Research），主要面向移動領域，可以開...

TikTok數據營運可能轉美企

TikTok的母公司字節跳動正與美國政府商討，如何避免全面出售TikTok在美國的業務，可能將TikTok的數據營運控制...

百勝中國港股掛牌 大跌

肯德基中國母公司─百勝中國昨（10）日在港交所掛牌上市，募集資金26億美元（約新台幣767億元），是全球餐飲行業史上最大...

宸鴻關聯企業宸展光電 將在A股深交所中小板上市

台資廠又拿下一張A股資本市場門票，觸控大廠宸鴻TPK董事長江朝瑞，在廈門投資的關聯企業宸展光電申請A股IPO，大陸證監會...

熱門新聞

22歲網紅「宏楠」釣魚甩竿觸電亡 600萬粉絲心碎

影／央視吹捧沒用！成都「垂直森林」入住少 原因曝光

美國政府以港幣25.66億元出售駐港領事館宿舍

震懾印度 大陸接連發布西藏實彈軍演、備戰訊息

習近平稱全國為熱乾麵加油 各地小吃留言響應

涉香港新疆爭議 外媒：中國下令陸媒禁報花木蘭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。