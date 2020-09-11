2030年陸將成亞太最大投資市場

全球知名商業地產服務和投資公司世邦魏理仕10日發佈「大中華區2030年展望報告」顯示，隨著中國經濟的服務業占比和人均GDP逐漸提升，2030年中國將成為亞太地區可投資商業地產總量最大的市場。

中新社報導，世邦魏理仕預計，2030年中國大陸可投資商業地產總量將大幅增長至約80萬億元（人民幣，下同），成為亞太區最大的商業地產投資市場，商業地產大宗交易金額有望較當前水平增長兩倍左右，至每年近6500億元。

全球流動性充裕和中國經濟率先復甦的背景下，中國優質商業地產將成為全球資本配置的重要標的。

未來10年，地產與金融的進一步融合、新的一線城市湧現、另類資產投資蓬勃發展、存量時代下的城市更新加速等趨勢將為中國商業地產投資帶來新的發展機遇。

世邦魏理仕中國區研究部主管謝晨表示：中國經濟在疫情危機中再次體現出超乎尋常的韌性，並將引領全球復甦。展望未來10年，中國將進一步加速改革開放，同時以城市化和內循環為核心推動經濟的可持續發展和轉型升級。商業地產也將隨之迎來新格局和新機遇。更完善的基礎設施、更智慧宜居的城市將使我們的生活更加美好。

公募REITs試點是地產金融化的突破性一步，而險資和人民幣基金對商業地產的配置提昇潛力可觀，預計中國國內險資每年可以投向房地產領域的資金在1000億元以上。投資目的地城市方面，世邦魏理仕認為杭州、南京、蘇州、成都和武漢將成為商業地產投資的新一線城市，全面進入商業地產投資的成熟期。

物業類型方面，消費和科技這兩大投資主線將推動未來10年數據中心、冷鏈物流等另類資產投資的發展。

城市更新主題下的商業地產投資機會將在一二線城市出現爆發式的增長。世邦魏理仕的分析數據顯示，2020-2030年期間，大陸全國18個主要城市裡樓齡逾20年且單一業權的商辦面積將從不足1500萬平方米，快速增長至5000萬平方米左右，這些項目中約70%位於城市的核心區位，投資和改造價值巨大。