聽新聞
test
0:00 / 0:00
中國信通院：8月大陸手機出貨 年減12.9%
中國信通院今（10）日發布的數據顯示，8月大陸國內手機市場總體出貨量為2,690.7萬支，比去年同期下降12.9%。
8月大陸國內市場5G手機出貨量為1,617.0萬支，占同期手機出貨量的60.1%。1至8月，大陸國內市場5G手機累計出貨量9,367.9萬支、上市新機型累計141款，占比分別為46.3%和46.8%。
數據顯示，1至8月大陸國內手機市場總體出貨量累計2.02億支，年減19.5%。
8月大陸國內手機上市新機型有45款，與上年同期持平。1至8月上市新機型累計301款，年減12.2%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言