中國信通院：8月大陸手機出貨 年減12.9%

香港實業家、反共人士袁弓夷日前在紐約曼哈頓舉行記者會，表示將組織民眾連署請願，要求白宮將中國共產黨定義為「跨國犯罪組織」，他表示，目前有三部美國國內法可作為基礎，他正在遊說部分國會議員向白宮施壓；不過他也表示，若拜登當選，過去四年的反共努力將白費，民運只好「放假四年」，等待2024年龐培歐角逐總統大位。

2020-09-10 13:36