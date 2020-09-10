聽新聞
test
0:00 / 0:00
三星重回中國！5G新機12萬元 開賣4分鐘售罄
因爆燃棄走的三星手機，又重回中國市場了，三星新款5G折疊機「Galaxy Z Fold2」線上開賣， 限量版售價 人民幣2萬7,199元（約新台幣12萬元）， 開賣4分鐘首批預售即全部售罄。二手交易平台隨即加價人民幣1萬元，趁熱大賺價差。
澎湃新聞報導，三星手機準備重返中國市場，三星8月底已在報紙投放整版Galaxy Note20 Ultra 5G手機廣告，廣告詞喊話，要「做中國人民喜愛的企業，貢獻於中國社會的企業 。」
此外，三星強調在大陸市場投資超過407億美元，提供就業崗位超 7.2 萬個，更強調連續7年蟬聯外資企業責任的榜首。報導指出，三星意欲重返中國市場已昭然若揭。
三星2010年在大陸市場擊退諾基亞成為手機業的最強王者，並在2013年全球市場占有率達到31.3% 。但2014年起，三星在中低端受到大陸國產手機挑戰，銷量開始下滑，尤其在中低端手機市場失去優勢。
最致命的一擊是2016年8月，三星手機電池頻傳燃爆意外。但三星在歐美和韓日地區全面召回Note7解決電池燃爆問題，單對中國市場採取差異化處理，激怒大陸消費者，連帶使得三星手機在大陸銷量受到重創。
三星手機因此連年在大陸市場銷量急遽下滑，2019年的占有率已降至不足1%。風頭過後，今年上半年三星在中國智能手機市場佔有率已提升達到3%。
值得注意的是，從電商平台的行銷分析，看得出三星重回中國的策略將鎖定中高端手機。據韓媒報導，三星預計2021年智能手機出貨量將增至3億支，增幅為15%，預計今年總出貨量為2.6億支。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言