三星重回中國！5G新機12萬元 開賣4分鐘售罄

因爆燃棄走的三星手機，又重回中國市場了，三星新款5G折疊機「Galaxy Z Fold2」線上開賣， 限量版售價 人民幣2萬7,199元（約新台幣12萬元）， 開賣4分鐘首批預售即全部售罄。二手交易平台隨即加價人民幣1萬元，趁熱大賺價差。

澎湃新聞報導，三星手機準備重返中國市場，三星8月底已在報紙投放整版Galaxy Note20 Ultra 5G手機廣告，廣告詞喊話，要「做中國人民喜愛的企業，貢獻於中國社會的企業 。」

此外，三星強調在大陸市場投資超過407億美元，提供就業崗位超 7.2 萬個，更強調連續7年蟬聯外資企業責任的榜首。報導指出，三星意欲重返中國市場已昭然若揭。

三星2010年在大陸市場擊退諾基亞成為手機業的最強王者，並在2013年全球市場占有率達到31.3% 。但2014年起，三星在中低端受到大陸國產手機挑戰，銷量開始下滑，尤其在中低端手機市場失去優勢。

最致命的一擊是2016年8月，三星手機電池頻傳燃爆意外。但三星在歐美和韓日地區全面召回Note7解決電池燃爆問題，單對中國市場採取差異化處理，激怒大陸消費者，連帶使得三星手機在大陸銷量受到重創。

三星手機因此連年在大陸市場銷量急遽下滑，2019年的占有率已降至不足1%。風頭過後，今年上半年三星在中國智能手機市場佔有率已提升達到3%。

值得注意的是，從電商平台的行銷分析，看得出三星重回中國的策略將鎖定中高端手機。據韓媒報導，三星預計2021年智能手機出貨量將增至3億支，增幅為15%，預計今年總出貨量為2.6億支。