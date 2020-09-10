聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸8月汽車銷量年增11.6% 連續5個月增長

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
圖為一汽-大眾位於吉林長春的工廠。新華社
圖為一汽-大眾位於吉林長春的工廠。新華社

中國汽車工業協會（中汽協）今（10）日公布的數據顯示，大陸8月汽車銷量為218.6萬輛，年增11.6%，月增3.5%；1至8月汽車銷量累計為1,455.1萬輛，年減9.7%。

數據顯示，8月新能源汽車銷量為10.9萬輛，年增25.8%，月增11.7%；1至8月累計銷量為59.6萬輛，年減26.4%。

中汽協指出，8月大陸汽車產銷分別為211.9萬輛和218.6萬輛，產量比7月下降3.7%，銷量比7月增長3.5%。分別比去年同期增長6.3%和11.6%，產銷連續5個月呈現增長，銷量更是已連續四個月增速保持在10%以上。

1至8月汽車產銷分別為1,443.2萬輛和1,455.1萬輛，分別比去年同期下降9.6%和9.7%。

中汽協指出，8月汽車銷量繼續保持兩位數增長，累計汽車產銷降幅已收窄至10%以內。商用車在貨車的拉動下，增長勢頭依然迅猛，對整體汽車市場的增長貢獻大於乘用車，商用車產銷與貨車產銷均刷新8月歷史新高。

此外，乘用車8月銷量繼續保持增長，對整體汽車市場的增長也起發揮支撐作用。值得注意的是，8月新能源汽車繼續保持增長，單月產銷也刷新8月歷史記錄。

中汽協預估，9月下旬開幕的北京國際車展，將推動企業新品全面投放，加上中秋、十一長假帶來的自駕遊需求，這也將進一步拉動汽車消費，進而增加「金九銀十」消費旺季的熱度。

但值得注意的是，目前市場上的產品結構在發生變化，中高端產品持續保持增長，大陸國內消費信心的完全恢復尚需一段時間，影響低端產品的需求。

北京 車展 十一長假

延伸閱讀

台積電8月營收1,228億元 創歷史新高

宅經濟續旺 東森購物前8月每股賺8.4元

印媒：印度對大陸公民實施更嚴格簽證規定

大陸軍隊將赴俄參加戰略演習

相關新聞

三星重回中國！5G新機12萬元 開賣4分鐘售罄

因爆燃棄走的三星手機，又重回中國市場了，三星新款5G折疊機「Galaxy Z Fold2」線上開賣， 限量版售價 人民幣...

陸商務部：大陸半導體 成為全球半導體市場增長主要動力

大陸商務部發言人高峰稱，今年1-8月，大陸積體電路累計進口達人民幣1.5兆元，年增長15.3%，高於外貿進口17.6個百...

大陸8月汽車銷量年增11.6% 連續5個月增長

中國汽車工業協會（中汽協）今（10）日公布的數據顯示，大陸8月汽車銷量為218.6萬輛，年增11.6%，月增3.5%；1...

印媒：印度對大陸公民實施更嚴格簽證規定

在中印邊境衝突再度升溫之下，印度《經濟時報》今（10）日報導，印度內政部日前在有關發放商務簽證的最新指南中，對大陸公民實...

香港抗爭人士：拜登一旦當選 民運「放假四年」

香港實業家、反共人士袁弓夷日前在紐約曼哈頓舉行記者會，表示將組織民眾連署請願，要求白宮將中國共產黨定義為「跨國犯罪組織」，他表示，目前有三部美國國內法可作為基礎，他正在遊說部分國會議員向白宮施壓；不過他也表示，若拜登當選，過去四年的反共努力將白費，民運只好「放假四年」，等待2024年龐培歐角逐總統大位。

旅遊氣泡 十一前後與港澳大灣區互通 以這些人為主

港府8日公布，已初步接觸包括日本、泰國、德國、法國等11個國家，望商討旅遊氣泡安排，在符合相應條件之下讓兩地人士可以往返。商務及經濟發展局局長邱騰華稱，已將有關建議交給11國政府，邀請他們商討細節。

高鐵香港段停運7個月 虧損估上億 料公帑包底

高鐵香港段即將迎來通車兩周年，受疫情影響，自1月30日起暫停營運至今已逾七個月。運輸及房屋局首次證實，初步估計九鐵公司須按高鐵「乘客量上下限機制」承擔部分風險；亦即港府須「包底」補貼港鐵的嚴重虧蝕。有立法會議員估計，港府的補貼開支以億元計，要求港府交代高鐵財務情。

上海美國商會調查：近8成美企去年在中獲利 7成不撤離

上海美國商會9日公布2020年中國商業報告顯示，2019年有78.2%的受訪美企盈利，此一比率處於近年來的高點，高達70.6%的美企表示不會將生產遷出中國。

2020大陸民營企業五百強出爐 華為蟬聯榜首

2020中國大陸民營企業500強峰會今（10）日在北京舉行，華為蟬聯大陸民營企業500強之冠。

上海19日防空警報試鳴 將有200萬人參加演練

上海宣布，為增強民眾的國防觀念和民防意識，普及市民的民防知識和技能，更好地檢驗上海防空警報設施的完好率和發放防空警報能力...

比台積電毛利率還高 農夫山泉鍾睒睒光靠賣水成陸富豪

大陸最大包裝飲用水及飲料的農夫山泉，8日登陸港交所，開盤大漲85.1%至港幣39.8元。農夫山泉董事長鍾睒睒也一度超過「雙馬」（騰訊控股董事會主席馬化騰、阿里巴巴創始人馬雲）坐上大陸首富的寶座。

人行今連續第25個工作日操作逆回購

中國人民銀行官網今（10）日公布，今以利率招標方式進行人民幣1,400億元逆回購操作。由於今有1,200億元逆回購到期，...

熱門新聞

武漢學生因疫情時隔八個月才重返宿舍 「寵物龜已成骨骸」

美國政府以港幣25.66億元出售駐港領事館宿舍

鄰居家中翻出「281條蛇」整齊排開 男稱為做中藥材轉賣

螞蟻金服將上市！潤泰尹家近1億美元投資 報酬率上看50%

震懾印度 大陸接連發布西藏實彈軍演、備戰訊息

影／央視吹捧沒用！成都「垂直森林」入住少 原因曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。