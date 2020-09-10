大陸8月汽車銷量年增11.6% 連續5個月增長

中國汽車工業協會（中汽協）今（10）日公布的數據顯示，大陸8月汽車銷量為218.6萬輛，年增11.6%，月增3.5%；1至8月汽車銷量累計為1,455.1萬輛，年減9.7%。

數據顯示，8月新能源汽車銷量為10.9萬輛，年增25.8%，月增11.7%；1至8月累計銷量為59.6萬輛，年減26.4%。

中汽協指出，8月大陸汽車產銷分別為211.9萬輛和218.6萬輛，產量比7月下降3.7%，銷量比7月增長3.5%。分別比去年同期增長6.3%和11.6%，產銷連續5個月呈現增長，銷量更是已連續四個月增速保持在10%以上。

1至8月汽車產銷分別為1,443.2萬輛和1,455.1萬輛，分別比去年同期下降9.6%和9.7%。

中汽協指出，8月汽車銷量繼續保持兩位數增長，累計汽車產銷降幅已收窄至10%以內。商用車在貨車的拉動下，增長勢頭依然迅猛，對整體汽車市場的增長貢獻大於乘用車，商用車產銷與貨車產銷均刷新8月歷史新高。

此外，乘用車8月銷量繼續保持增長，對整體汽車市場的增長也起發揮支撐作用。值得注意的是，8月新能源汽車繼續保持增長，單月產銷也刷新8月歷史記錄。

中汽協預估，9月下旬開幕的北京國際車展，將推動企業新品全面投放，加上中秋、十一長假帶來的自駕遊需求，這也將進一步拉動汽車消費，進而增加「金九銀十」消費旺季的熱度。

但值得注意的是，目前市場上的產品結構在發生變化，中高端產品持續保持增長，大陸國內消費信心的完全恢復尚需一段時間，影響低端產品的需求。