印媒：印度對大陸公民實施更嚴格簽證規定

在中印邊境衝突再度升溫之下，印度《經濟時報》今（10）日報導，印度內政部日前在有關發放商務簽證的最新指南中，對大陸公民實施更為嚴格的簽證規定。

這是印度官方繼今年6月宣布禁用59款中國大陸App，9月初宣布禁用118款中國大陸App之後的最新動作。

報導稱，印度官方將大陸公民列入與孟加拉、阿富汗和巴基斯坦等「優先轉送類別」（Prior Referral Category）國家的同等地位，其中包括在某些情況下向外籍人士地方登記局（FRRO）報告。

報導引述印度官員表示，印度內政部在有關發放商務簽證的最新指南中，提及針對大陸公民的具體規定，包括在某些情況下向外籍人士地方登記局報告。此外，對於阿富汗、中國大陸、伊拉克、蘇丹籍公民、巴基斯坦裔外國人，以及無國籍人士持旅遊簽證兩次訪問印度，期間至少需間隔兩個月。

印度內政部在這份72頁的指南中，規定發放就業、醫療、研究和學生簽證的條件，並規定所有持有商務簽證的大陸公民，如果在一年內逗留超過180天，都必須在FRRO登記。

印度內政部還表示，FRRO已獲授權，根據具體情況為大陸公民延長商務簽證。大陸公民的商務簽證可分為三類：第一類簽證是印度駐外使領館可向持有印度認可機構邀請函的大陸公民推薦為期6個月、多次入境的B簽證，條件是每次停留時間不超過90天。

第二類是60天單次入境簽證，適用於無法出示任何印度認可機構的邀請函，但擁有獲授權中國大陸機構的申請信的大陸公民。

第三類是不超過60天的短期、單次入境B簽證，適用於不能出示證明文件並經印度駐外使領館批准的大陸公民。這些指南已於上個月發布。