聽新聞
test
0:00 / 0:00

印媒：印度對大陸公民實施更嚴格簽證規定

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
受雙邊關係緊張影響，印度宣布緊縮對大陸公民的簽證措施。美聯社
受雙邊關係緊張影響，印度宣布緊縮對大陸公民的簽證措施。美聯社

在中印邊境衝突再度升溫之下，印度《經濟時報》今（10）日報導，印度內政部日前在有關發放商務簽證的最新指南中，對大陸公民實施更為嚴格的簽證規定。

這是印度官方繼今年6月宣布禁用59款中國大陸App，9月初宣布禁用118款中國大陸App之後的最新動作。

報導稱，印度官方將大陸公民列入與孟加拉、阿富汗和巴基斯坦等「優先轉送類別」（Prior Referral Category）國家的同等地位，其中包括在某些情況下向外籍人士地方登記局（FRRO）報告。

報導引述印度官員表示，印度內政部在有關發放商務簽證的最新指南中，提及針對大陸公民的具體規定，包括在某些情況下向外籍人士地方登記局報告。此外，對於阿富汗、中國大陸、伊拉克、蘇丹籍公民、巴基斯坦裔外國人，以及無國籍人士持旅遊簽證兩次訪問印度，期間至少需間隔兩個月。

印度內政部在這份72頁的指南中，規定發放就業、醫療、研究和學生簽證的條件，並規定所有持有商務簽證的大陸公民，如果在一年內逗留超過180天，都必須在FRRO登記。

印度內政部還表示，FRRO已獲授權，根據具體情況為大陸公民延長商務簽證。大陸公民的商務簽證可分為三類：第一類簽證是印度駐外使領館可向持有印度認可機構邀請函的大陸公民推薦為期6個月、多次入境的B簽證，條件是每次停留時間不超過90天。

第二類是60天單次入境簽證，適用於無法出示任何印度認可機構的邀請函，但擁有獲授權中國大陸機構的申請信的大陸公民。

第三類是不超過60天的短期、單次入境B簽證，適用於不能出示證明文件並經印度駐外使領館批准的大陸公民。這些指南已於上個月發布。

印度 簽證

延伸閱讀

抵禦中國軍事野心 印、法、澳三方會談

震懾印度 大陸接連發布西藏實彈軍演、備戰訊息

美撤銷1,000多名陸籍人士簽證 防陸生竊敏感資訊

美防中國竊取敏感研究 部分研究生面臨簽證限制

相關新聞

2020大陸民營企業五百強出爐 華為蟬聯榜首

2020中國大陸民營企業500強峰會今（10）日在北京舉行，華為蟬聯大陸民營企業500強之冠。

大陸8月汽車銷量年增11.6% 連續5個月增長

中國汽車工業協會（中汽協）今（10）日公布的數據顯示，大陸8月汽車銷量為218.6萬輛，年增11.6%，月增3.5%；1...

印媒：印度對大陸公民實施更嚴格簽證規定

在中印邊境衝突再度升溫之下，印度《經濟時報》今（10）日報導，印度內政部日前在有關發放商務簽證的最新指南中，對大陸公民實...

香港抗爭人士：拜登一旦當選 民運「放假四年」

香港實業家、反共人士袁弓夷日前在紐約曼哈頓舉行記者會，表示將組織民眾連署請願，要求白宮將中國共產黨定義為「跨國犯罪組織」，他表示，目前有三部美國國內法可作為基礎，他正在遊說部分國會議員向白宮施壓；不過他也表示，若拜登當選，過去四年的反共努力將白費，民運只好「放假四年」，等待2024年龐培歐角逐總統大位。

旅遊氣泡 十一前後與港澳大灣區互通 以這些人為主

港府8日公布，已初步接觸包括日本、泰國、德國、法國等11個國家，望商討旅遊氣泡安排，在符合相應條件之下讓兩地人士可以往返。商務及經濟發展局局長邱騰華稱，已將有關建議交給11國政府，邀請他們商討細節。

高鐵香港段停運7個月 虧損估上億 料公帑包底

高鐵香港段即將迎來通車兩周年，受疫情影響，自1月30日起暫停營運至今已逾七個月。運輸及房屋局首次證實，初步估計九鐵公司須按高鐵「乘客量上下限機制」承擔部分風險；亦即港府須「包底」補貼港鐵的嚴重虧蝕。有立法會議員估計，港府的補貼開支以億元計，要求港府交代高鐵財務情。

上海美國商會調查：近8成美企去年在中獲利 7成不撤離

上海美國商會9日公布2020年中國商業報告顯示，2019年有78.2%的受訪美企盈利，此一比率處於近年來的高點，高達70.6%的美企表示不會將生產遷出中國。

上海19日防空警報試鳴 將有200萬人參加演練

上海宣布，為增強民眾的國防觀念和民防意識，普及市民的民防知識和技能，更好地檢驗上海防空警報設施的完好率和發放防空警報能力...

比台積電毛利率還高 農夫山泉鍾睒睒光靠賣水成陸富豪

大陸最大包裝飲用水及飲料的農夫山泉，8日登陸港交所，開盤大漲85.1%至港幣39.8元。農夫山泉董事長鍾睒睒也一度超過「雙馬」（騰訊控股董事會主席馬化騰、阿里巴巴創始人馬雲）坐上大陸首富的寶座。

人行今連續第25個工作日操作逆回購

中國人民銀行官網今（10）日公布，今以利率招標方式進行人民幣1,400億元逆回購操作。由於今有1,200億元逆回購到期，...

百勝中國在港上市首日跌破發行價

大陸餐飲龍頭百勝中國今（10）日在香港上市，股價開盤下挫0.49%，跌破發行價。

在陸受訪美企 去年78%獲利

上海美國商會和普華永道9日聯合在上海發布「上海美國商會2020年中國商業報告」。報告稱，78.2%的受訪在中國大陸的美國...

熱門新聞

武漢學生因疫情時隔八個月才重返宿舍 「寵物龜已成骨骸」

鄰居家中翻出「281條蛇」整齊排開 男稱為做中藥材轉賣

螞蟻金服將上市！潤泰尹家近1億美元投資 報酬率上看50%

震懾印度 大陸接連發布西藏實彈軍演、備戰訊息

習近平稱全國為熱乾麵加油 各地小吃留言響應

共軍雙航艦 山東號、遼寧號首次同時演訓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。