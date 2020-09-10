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2020大陸民營企業五百強出爐 華為蟬聯榜首
2020中國大陸民營企業500強峰會今（10）日在北京舉行，華為蟬聯大陸民營企業500強之冠。
中新網報導，2020中國大陸民營企業500強榜單今出爐，華為、蘇寧、正威位居前三強。其中，華為投資控股營業收入突破8,000億元人民幣，蟬聯民營企業500強榜首、製造業民營企業500強榜首。
蘇寧控股集團居服務業民營企業100強首位。華為、蘇寧、正威等10家企業營業收入超過人民幣3,000億元。
今年的500強入圍門檻首次突破人民幣200億元，達202.04億元，比去年增加16.18億元。有80家企業資產總額超過人民幣1,000億元。恒大集團以人民幣2.21兆元的規模蟬聯民營企業500強資產總額榜首。19家民營企業500強入圍世界500強。
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