上海美國商會調查：近8成美企去年在中獲利 7成不撤離

上海美國商會9日公布2020年中國商業報告顯示，2019年有78.2%的受訪美企盈利，此一比率處於近年來的高點，高達70.6%的美企表示不會將生產遷出中國。

第一財經報導，該調查報告共收到來自346位會員企業代表的回覆，調查內容涵蓋經營業績、業務前景、投資計畫、營運挑戰、人員規模以及經貿政策與關稅加徵等焦點話題。

逾200家在中國有生產活動的受訪企業，70.6%企業表示不會遷出中國；僅14%企業表示會將部分生產環節遷移至美國以外地區；另有7%企業計畫將部分生產環節同時遷至海外和中國以外地區。

上海美國商會會長季愷文表示，近期中國針對外資開放保險及資產管理領域的舉措受到廣泛歡迎，期待官方在「外商投資法」中所作承諾切實履行，為外資企業營造更公平的本土競爭環境。

該報告稱，49.2%的受訪企業預計今年在中國的營收將低於2019年的同期水準，32.5%企業則認為今年在中國營收將高於去年同期。

不過，酒店和休閒娛樂行業的部分企業預期今年營收將出現逾50%下滑，另有三分之二汽車企業預計今年營收將低於去年。

計畫提高在中國投資規模的企業占比28.6%，較去年的47.2%下滑。其中，物流、交通、倉儲和分銷行業計畫增加在中國投資的比率最高，達62.5%，緊追其後的是農業和食品行業的企業，計畫提高在中國投資比率為53.3%。

對於未來五年在中國營收預期，大型跨國企業較中小企信心較樂觀。全球營收規模逾50億美元大型企業，有71.2%對未來五年持樂觀態度，在營收規模為1至5億美元中小業此一比率為54.3%。