高鐵香港段停運7個月 虧損估上億 料公帑包底

高鐵香港段即將迎來通車兩周年，受疫情影響，自1月30日起暫停營運至今已逾七個月。運輸及房屋局首次證實，初步估計九鐵公司須按高鐵「乘客量上下限機制」承擔部分風險；亦即港府須「包底」補貼港鐵的嚴重虧蝕。有立法會議員估計，港府的補貼開支以億元計，要求港府交代高鐵財務情。

明報報導，港府斥資達844.2億港元（約108.9億美元）的高鐵香港段通車近兩年，但實際乘客量一直低於港府最初預期的日均8.01萬人次，只介乎日均3.12萬至6.21萬人次，疫情下逾7個月更是「零客量」，且重開無期。

據報導，高鐵香港段由港府全資擁有的九鐵公司持有，並授予港鐵公司10年高鐵服務經營權。根據九鐵與港鐵

簽訂的高鐵「服務經營權補充協議」，平衡收益與風險下，港府、九鐵與港鐵設立「乘客量上下限機制」，由港府訂立「較保守」的預期乘客量水平，若實際乘客量與預期水平偏差在15%內，港鐵將全數承擔風險或攤分收益。若高鐵實際乘客量高於預期水平15%或以上，多出的收益港鐵會以3：7的比例與九鐵攤分；不過，倘實際乘客量低於預期水平15%或以上，九鐵須承擔70%虧損，港鐵承擔餘下30%虧損。

報導稱，運房局稱，由於高鐵至今停駛七個月，初步估計九鐵公司須承擔部分風險。九鐵與港鐵稍後會確認是否觸及「乘客量上下限機制」，以及商議相關款項安排，目前高鐵未有恢復通車日期；又稱因九鐵和港鐵均以商業原則營運，拒絕披露港府訂立的預期乘客量水平。

報導指出，運房局表示，有關高鐵「服務經營權補充協議」並沒有因傳染病疫情而須暫停服務的條款，亦沒有因應疫情調整「乘客量上下限機制」條款，但如果九鐵及港鐵雙方同意，可因應實際情修訂條款。