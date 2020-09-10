旅遊氣泡 十一前後與港澳大灣區互通 以這些人為主

港府8日公布，已初步接觸包括日本、泰國、德國、法國等11個國家，望商討旅遊氣泡安排，在符合相應條件之下讓兩地人士可以往返。商務及經濟發展局局長邱騰華稱，已將有關建議交給11國政府，邀請他們商討細節。

香港01報導，旅遊界議員姚思榮表示，當中定出兩地認可程序也頗複雜，不能期望將快完成；他續說，香港疫情回穩下，有望於10月國慶前後與港澳、大灣區作試點互通，但會以商務客及探親為主。

據報導，港府8日公布，已初步接觸11個國家商討旅遊氣泡安排，在符合相應條件之下讓兩地人士可以往返。姚思榮表示，近日疫情有所緩和，港府先後兩次公布旅遊氣泡細節，目的是為了向大眾了解政府為了讓經濟盡快復甦，跟多地政府代表傾討有關兩地實行旅遊氣泡的取向及方法。然而，現時市民未能外遊、也多月無法外出工幹，相信不少人已迫不及待再次外出，感覺此次港府跟外地已有實質討論。

報導稱，由於現時香港仍有出現本地確診個案，對於內地、澳門與香港互通健康碼來說有一定風險，因此要再留意近兩星期的疫情後有最終定案，但保守估計下月國慶後有機會先推澳門、大灣區或珠三角地區互通。「開始旅遊氣泡前，會先在澳門、內地地區實行，可望10月有幾個地方進行試點，收集數據，之後先再開其他地區。」

內地與香港有不少居民有工商業往來，相信會先行互通後會為經商、探親人士所用，及後才可開始予兩地人的旅遊互通，並先行考慮以旅行團為主及每次開放人數。