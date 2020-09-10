香港抗爭人士：拜登一旦當選 民運「放假四年」

香港實業家、反共人士袁弓夷日前在紐約曼哈頓舉行記者會，表示將組織民眾連署請願，要求白宮將中國共產黨定義為「跨國犯罪組織」，他表示，目前有三部美國國內法可作為基礎，他正在遊說部分國會議員向白宮施壓；不過他也表示，若拜登當選，過去四年的反共努力將白費，民運只好「放假四年」，等待2024年龐培歐角逐總統大位。

袁弓夷說，美國有三條法律可將中國定義為「跨國犯罪集團」；首先是「跨國犯罪集團」法，美國曾利用此法打擊南美販毒集團；第二是「敲詐勒索及腐敗組織法」(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，簡稱RICO)，曾任紐約市長的朱利安尼曾利用此法掃除了黑手黨勢力；第三則是麥卡錫時代的「共產黨管執法」(Communist Control Act)，將所有在美國的共產黨員定為犯罪分子。

然而，經記者查證，美國並無所謂「跨國犯罪集團」法，RICO法案則是聯邦調查局用來打擊跨國集團犯罪所援引的法律；另外，「共產黨管執法」雖在1954年被總統簽署成法，但隨後被最高法院判定違憲，從未實行。

袁弓夷表示將回到華府展開遊說，並動員在美華人到白宮網站請願，執行上述所謂法律；不過他也表示，無法確保白宮一定能將中國定義為「跨國犯罪集團」，但他說，目前他已經跟多名國會議員提出此事，未收到反對意見。

不過，袁弓夷表示，若白登在即將到來的大選中擊敗川普，反共將沒有希望，他坦言自己沒有做任何兩手準備，民運只能「放假」四年，等待2024年龐培歐競選上台後才有希望；「白登要是當選，我們就完了，只能放假，中共就會很輕鬆。」