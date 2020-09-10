聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港抗爭人士：拜登一旦當選 民運「放假四年」

世界日報 / 本報記者／紐約報導

香港實業家、反共人士袁弓夷日前在紐約曼哈頓舉行記者會，表示將組織民眾連署請願，要求白宮將中國共產黨定義為「跨國犯罪組織」，他表示，目前有三部美國國內法可作為基礎，他正在遊說部分國會議員向白宮施壓；不過他也表示，若拜登當選，過去四年的反共努力將白費，民運只好「放假四年」，等待2024年龐培歐角逐總統大位。

袁弓夷說，美國有三條法律可將中國定義為「跨國犯罪集團」；首先是「跨國犯罪集團」法，美國曾利用此法打擊南美販毒集團；第二是「敲詐勒索及腐敗組織法」(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，簡稱RICO)，曾任紐約市長的朱利安尼曾利用此法掃除了黑手黨勢力；第三則是麥卡錫時代的「共產黨管執法」(Communist Control Act)，將所有在美國的共產黨員定為犯罪分子。

然而，經記者查證，美國並無所謂「跨國犯罪集團」法，RICO法案則是聯邦調查局用來打擊跨國集團犯罪所援引的法律；另外，「共產黨管執法」雖在1954年被總統簽署成法，但隨後被最高法院判定違憲，從未實行。

袁弓夷表示將回到華府展開遊說，並動員在美華人到白宮網站請願，執行上述所謂法律；不過他也表示，無法確保白宮一定能將中國定義為「跨國犯罪集團」，但他說，目前他已經跟多名國會議員提出此事，未收到反對意見。

不過，袁弓夷表示，若白登在即將到來的大選中擊敗川普，反共將沒有希望，他坦言自己沒有做任何兩手準備，民運只能「放假」四年，等待2024年龐培歐競選上台後才有希望；「白登要是當選，我們就完了，只能放假，中共就會很輕鬆。」

共產黨 白宮 龐培歐

延伸閱讀

「黑警死全家」 港人民力量副主席譚得志增6罪 不准保釋

龐培歐：陸外交官訪美校園須報准

國務卿龐培歐：年底前關閉所有孔子學院

「對等互惠」 國務院：中官員訪美校園須報准

相關新聞

2020大陸民營企業五百強出爐 華為蟬聯榜首

2020中國大陸民營企業500強峰會今（10）日在北京舉行，華為蟬聯大陸民營企業500強之冠。

香港抗爭人士：拜登一旦當選 民運「放假四年」

香港實業家、反共人士袁弓夷日前在紐約曼哈頓舉行記者會，表示將組織民眾連署請願，要求白宮將中國共產黨定義為「跨國犯罪組織」，他表示，目前有三部美國國內法可作為基礎，他正在遊說部分國會議員向白宮施壓；不過他也表示，若拜登當選，過去四年的反共努力將白費，民運只好「放假四年」，等待2024年龐培歐角逐總統大位。

旅遊氣泡 十一前後與港澳大灣區互通 以這些人為主

港府8日公布，已初步接觸包括日本、泰國、德國、法國等11個國家，望商討旅遊氣泡安排，在符合相應條件之下讓兩地人士可以往返。商務及經濟發展局局長邱騰華稱，已將有關建議交給11國政府，邀請他們商討細節。

高鐵香港段停運7個月 虧損估上億 料公帑包底

高鐵香港段即將迎來通車兩周年，受疫情影響，自1月30日起暫停營運至今已逾七個月。運輸及房屋局首次證實，初步估計九鐵公司須按高鐵「乘客量上下限機制」承擔部分風險；亦即港府須「包底」補貼港鐵的嚴重虧蝕。有立法會議員估計，港府的補貼開支以億元計，要求港府交代高鐵財務情。

上海美國商會調查：近8成美企去年在中獲利 7成不撤離

上海美國商會9日公布2020年中國商業報告顯示，2019年有78.2%的受訪美企盈利，此一比率處於近年來的高點，高達70.6%的美企表示不會將生產遷出中國。

上海19日防空警報試鳴 將有200萬人參加演練

上海宣布，為增強民眾的國防觀念和民防意識，普及市民的民防知識和技能，更好地檢驗上海防空警報設施的完好率和發放防空警報能力...

比台積電毛利率還高 農夫山泉鍾睒睒光靠賣水成陸富豪

大陸最大包裝飲用水及飲料的農夫山泉，8日登陸港交所，開盤大漲85.1%至港幣39.8元。農夫山泉董事長鍾睒睒也一度超過「雙馬」（騰訊控股董事會主席馬化騰、阿里巴巴創始人馬雲）坐上大陸首富的寶座。

人行今連續第25個工作日操作逆回購

中國人民銀行官網今（10）日公布，今以利率招標方式進行人民幣1,400億元逆回購操作。由於今有1,200億元逆回購到期，...

百勝中國在港上市首日跌破發行價

大陸餐飲龍頭百勝中國今（10）日在香港上市，股價開盤下挫0.49%，跌破發行價。

在陸受訪美企 去年78%獲利

上海美國商會和普華永道9日聯合在上海發布「上海美國商會2020年中國商業報告」。報告稱，78.2%的受訪在中國大陸的美國...

台農與陸方 廈洽會簽合作意向

2020廈洽會8日在廈門市舉行，多名台商台農9日在兩岸新農業技術交流發布會與陸方簽署多項交流合作意向。台灣企業經理人協進...

氫燃料汽車 北京5年拚破萬輛

2020年中國國際服務貿易交易會披露，為加快推進北京市氫燃料電池汽車產業創新發展，支撐大陸科技創新中心建設，北京市將著力...

熱門新聞

武漢學生因疫情時隔八個月才重返宿舍 「寵物龜已成骨骸」

鄰居家中翻出「281條蛇」整齊排開 男稱為做中藥材轉賣

螞蟻金服將上市！潤泰尹家近1億美元投資 報酬率上看50%

震懾印度 大陸接連發布西藏實彈軍演、備戰訊息

習近平稱全國為熱乾麵加油 各地小吃留言響應

共軍雙航艦 山東號、遼寧號首次同時演訓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。