上海19日防空警報試鳴 將有200萬人參加演練

上海宣布，為增強民眾的國防觀念和民防意識，普及市民的民防知識和技能，更好地檢驗上海防空警報設施的完好率和發放防空警報能力，9月19日（周六）將在全市範圍內（除浦東、虹橋國際機場地區外）組織防空警報試鳴，並結合警報試鳴組織居民防空演練。

上海選擇在19日進行防空警報試鳴並進行防空演練，是因當天為大陸的「全民國防教育日」。大陸全國人大常委會2001年決定，將每年9月的第三個星期六訂為「全民國防教育日」。上海從2008年開始，每年都會在這一天進行防空警報試鳴。大陸多地近日也已陸續公告，今年防空警報試鳴的相關訊息。

根據上海市民防辦發布的訊息，為提高市民的知曉度、參與度，全市組織民眾防空疏散演練人數將在去年基礎上再提高15%。

去年上海共組織16個區214個街道鎮（含工業園區）的2,860個居民小區、1,537所學校共約176萬人參加演練。今年參加演練人數若再增加15％，人數將超過200萬人。

上海今年防空警報試鳴安排在19日上午11時35分至11時58分進行。具體安排是： 11時35分至38分，試鳴預先警報（鳴36秒、停24秒，反覆3遍為1個周期，時間3分鐘）；11時45分至48分，試鳴空襲警報（鳴6秒、停6秒，反覆15遍為1個周期，時間3分鐘）；11時55分至11時58分，試鳴解除警報（長鳴3分鐘）。

上海市民防辦表示，在防空警報試鳴的同時，將開展廣泛的人民防空疏散演練，今年參加防空演練的對象為城鎮居民，並以居民區為重點組織演練，同時，開展高層樓宇、人員密集公共場所等人員疏散演練。

上海中小學生今年也會實施人員疏散掩蔽演練，但考慮到學校放假和學校師生參演效果，中小學生的演練將提前到9月18日進行。屆時，上海各中小學會利用學校廣播系統鳴放防空警報，並組織學生開展人員疏散掩蔽演練。