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2外資金融機構 落地北京

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

據中國國際服務貿易交易會舉辦發布會透露，中國大陸首家外資全資控股的貨幣經紀公司、中國大陸首家擁有保薦承銷牌照的日資合資證券公司相繼落地北京

中新社報導，上田八木貨幣經紀（中國）有限公司由日本上田八木短資株式會社獨資設立，主要經營境內外外匯市場交易、貨幣市場交易、債券市場交易、衍生品交易經紀業務，以及經中國銀保監會批准的其他業務。

北京銀保監局一級巡視員吳靜春表示，該公司是中國大陸首家外資全資控股的貨幣經紀公司，其獲批籌建是中國大陸加快金融業對外開放決策部署的重要舉措，是北京打造大陸國家服務業擴大開放綜合示範區的成果，也將進一步提高金融機構資產交易的效率。

2005年至2010年，中國大陸陸續成立五家合資貨幣經紀公司。上田八木貨幣經紀（中國）有限公司是時隔十年後，中國大陸獲批的第六家貨幣經紀公司，且是首家外資獨資貨幣經紀公司。

2019年7月，中國銀保監會發布7項對外開放新政策措施，包括支持外資全資設立或參股貨幣經紀公司。「瞭解到這個信息後，即組建團隊申請籌備貨幣經紀中國子公司。」上田八木貨幣經紀（中國）有限公司籌建負責人黃洪說。

近日，百年老字號日資券商大和證券集團總公司設立的大和證券（中國）有限責任公司（簡稱大和證券）也宣布落地北京。大和證券註册資本為10億元人民幣，是中國大陸首家擁有保薦承銷牌照的日資合資證券公司，業務範圍為證券經紀、證券承銷與保薦、證券自營。

「2020年服貿會期間，大和證券註册落地北京，體現了國際金融機構對北京營商環境的充分認可，更體現了國際投資者對中國市場成長的滿心期待。」北京市副市長殷勇說。

北京 外資

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