電子商務 疫情間發揮強大動力

「中國電子商務發展報告2019-2020年」昨日發布，報告指出，2019年大陸電子商務交易總額達34.81兆（人民幣，下同），同比（與上一年同期相比）增長6.7%。該報告主編、上海理工大學管理學院教授樊重俊預測，電子商務會在新冠肺炎疫情間發揮不可替代的作用，成為經濟發展的強大動力。

據中新網報導，「中國電子商務發展報告2019-2020年」於昨日福建省廈門市舉行2020全球電子商務大會上對外頒布。大會有電子商務企業、跨境電商企業、產業互聯網平台、行業組織等數百名業界人士與會，針對「發展數位經濟」主題進行研討。

樊重俊表示，目前正處在數位經濟發展的黃金時代，在各種資訊技術革命的驅動下，社會經濟各個環節產生變革。而電子商務是數位經濟的重要組成部分，幫助大陸外貿逆勢發力，實現量與質的穩定增長與提升。

近年大陸多地加快設立跨境電子商務綜合試驗區，對此樊重俊表示，擴大跨境電商綜合試驗區規模，將進一步發揮跨境電商獨特優勢，以新業態助力外貿克難前行。

由於今年受新冠肺炎疫情影響，大陸經濟發展不容樂觀，樊重俊認為，電子商務在疫情期間具不可替代的作用，將成為經濟發展的強大原動力，他舉例，今年上半年，中國大陸實物商品網上零售額同比增長仍高達14.3%。

中國大陸的電子商務從2016年開始從超高速增長期進入相對穩定的發展期，但是大陸跨境電子商務繼續保持增長的趨勢。

根據大陸海關總署統計資料顯示，2019年大陸跨境電商進出口商品總額達到1862.1億元，同比增長38.3%，其中出口為944億元，進口為918.1億元，出口量首次超過進口量。