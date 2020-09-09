大陸地下代孕市場疫期訂單大增，370萬包成功包性別

據澎湃新聞報導，在調查廣州、深圳等地多家代孕公司發現，受疫情影響，到國外尋求代孕受阻，大陸國內代孕仲介機構訂單明顯增加，供卵者（業內稱「卵妹」）補償金、代孕媽媽傭金等費用也水漲船高。

代孕在中國大陸並不被允許，需求和利益促成一個長期存在的地下產業。涉足代孕12年，深圳薛尉創建的「子嗣傳承國際助孕中心」自稱主要為中國有代孕需求的客戶對接海外生殖醫院，提供代孕服務；2008年創立至今，累計為8000多戶家庭服務，成功誕下超1萬名健康嬰兒。

薛尉坦承，大部分號稱海外代孕的仲介公司「掛羊頭賣狗肉」，公司營業範圍也都是「虛」的，幾乎都在大陸進行代孕。今年因為疫情，原本有海外業務的，更是轉戰大陸市場。

「可包性別，可包成功。」薛尉提供的協定有58萬元（人民幣，下同）和88萬元（約合新台幣370萬）兩種套餐，均承諾客戶2年內可抱到一名健康男嬰。前者便宜30萬元，不包成功。

多家從事代孕仲介生意的公司所提供套餐基本均宣稱可「包成功，包性別」，同時也有「不包成功」的套餐可供選擇，幾種套餐價格從50餘萬元到百萬元出頭不等。

「不包成功」的套餐每重啓一個試管周期，需要支付10至20萬元左右的費用，「包成功」的客戶可以不限次促排、取卵、取精、移植，直至代孕媽媽順利懷孕並生下嬰兒。

新冠肺炎疫情襲來後，也對地下代孕產業產生影響。多家代孕公司表示，疫情出現後，原先一些指望在海外做代孕的潛在客戶和代孕公司紛紛轉向大陸國內，從4月業務訂單增幅明顯。以「子嗣傳承」為例，工作人員稱，從4月份到現在，4個月的訂單超400例，占到去年全年的近70%，每個月還有大量意向單在談。

隨之「水漲船高」的還有捐卵補償金和支付給代孕媽媽的傭金。一位業內人士透露，今年代孕媽媽的傭金總價整體漲了一兩萬元，隨著代孕市場需求的進一步擴增，很多代孕公司改變單純依賴專門的仲介去「尋客」的思路，公司派專人招募代孕媽媽，組建自己的「資源池」。