氫燃料汽車 北京5年拚破萬輛

2020年中國國際服務貿易交易會披露，為加快推進北京市氫燃料電池汽車產業創新發展，支撐大陸科技創新中心建設，北京市將著力打造氫燃料電池汽車產業創新高地，計畫在2025年之前，力爭實現氫燃料電池汽車累計推廣量突破1萬輛。

新華社報導，北京市經濟和信息化局在服貿會上發布的「北京市氫燃料電池汽車產業發展規劃（2020-2025年）」，2023年前，北京將培育3至5家有國際影響力的氫燃料電池汽車產業鏈龍頭企業，力爭推廣氫燃料電池汽車3000輛，氫燃料電池汽車全產業鏈累計產值突破85億元（人民幣，下同）；2025年前，將培育5家至10家有國際影響力的氫燃料電池汽車產業鏈龍頭企業，力爭實現氫燃料電池汽車累計推廣量突破1萬輛，氫燃料電池汽車全產業鏈累計產值突破240億元。

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此項規劃明確了北京發展氫燃料電池汽車「一環一軸兩區多點」的產業空間布局。「一環」即立足京津冀協同，發揮房山區、天津和河北氫能資源優勢，形成多渠道一體化環北京供氫鏈；「一軸」即依託海澱區和北京經濟技術開發區的科技成果轉化能力，構建大陸領先的氫能產業核心技術創新軸；「兩區多點」即以延慶和昌平為北部重點示範區、大興為南部重點示範區的基礎上，形成市域內多點覆蓋、輻射津冀的氫燃料電池汽車產業應用新形態。

大興國際氫能示範區於8日在服貿會上揭牌。示範區目前已吸引一批具豐富氫能產業資源的科研機構、龍頭企業入區發展，並建立首期規模20億元的氫能產業基金，用於投資氫能產業相關基礎設施和科技創新類項目。