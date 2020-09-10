台農與陸方 廈洽會簽合作意向

2020廈洽會8日在廈門市舉行，多名台商台農9日在兩岸新農業技術交流發布會與陸方簽署多項交流合作意向。台灣企業經理人協進會大陸分會會長汪勛武表示，希望藉由廈洽會向大陸乃至全世界推廣台灣的農業技術。

據中新網報導，福建與台灣農業交流合作頻繁，現有6個大陸國家級台灣農民創業園，推進9個閩台農業融合發展產業園、百餘個閩台農業融合發展示範基地建設。在本屆的廈洽會上，台灣企業經理人協進會與江西省撫州市、吉林省長春市、福建省莆田眾益生態農業開發有限公司與撫州市農業農村局，簽署多項交流合作意向。

汪勛武在中國大陸從事多年農業及新科技研究，近年來在畜牧類方面取得突破，現於福建省三明市、泉州市、龍岩市和吉林省長春市等地設有20個實驗養殖基地，實現畜類排泄物完全無汙染、生病率超低。他表示，未來會不斷地推廣更多的台灣高新農業技術，希望兩岸農業技術通過這一平台不斷交流、交集、交匯，共同提升。

廈門銘村宏農業科技有限公司也與江西省撫州市農業農村局簽署台灣牛樟芝培植基地專案交流合作意向，希望藉廈洽會將在廈門培植台灣牛樟芝的經驗帶到大陸內陸城市。

台籍農技專家、廈門銘村宏農業科技有限公司總經理張宗智表示，台灣早期的傳統農業已經升級為精緻農業、科技農業，大陸有最好的市場，兩岸合作能實現最好的發展。希望通過培植基地建設，讓台灣牛樟芝在大陸有穩定的產出，讓產業鏈向大陸轉移，撬動大陸大健康產業的一部分。

此外，莆田市眾益生態農業開發有限公司的台農林益鐘與陳金溪在發布會上推廣介紹該公司的產品巨峰葡萄新品種「映安5號」。這是在福建省仙游大陸國家及台灣農民創業園內種植出的新品種葡萄，「映安5號」一年可產兩季，口感微酸清甜。

林益鐘說，公司開放企業或年輕的農業創業者加盟，提供全程的「保母式輔導」。他說，希望通過廈洽會向大陸內陸發展，「畢竟大陸的市場很大」。