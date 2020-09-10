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看好陸市場 台企加碼投資廈門

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

今年以來，新冠肺炎疫情讓全球經濟面臨嚴峻挑戰，深耕大陸的台商台企也受到影響。廈門作為台商投資最活躍的城市之一，當地台商危中尋機，依然看好大陸市場潛力，紛紛增資擴產，加碼投資廈門。

新華社報導，鋼宇集團總裁李曜君表示，公司生產的健身器械和戶外烤爐主要出口美國，今年上半年訂單量不降反增，業績同比增長一倍。在李曜君看來，未受疫情影響主要在於公司過去幾年「未雨綢繆」的轉型升級—加大資金、技術、人才投入，提升核心競爭力，從代工企業轉型為持有多個自有品牌的企業。目前，公司產品中自主品牌占比85%。

「集團第一期投資了約1.5億元人民幣升級現有設備，改造廠區環境。」李曜君說，「企業的發展，要向高新技術、高端製造轉型，要從製造端走向品牌端，提升核心競爭力，才能提升抗風險的能力。」

李曜君表示，集團的第二期投資1億美元已準備到位，用於建設廈門市翔安區的新廠，延伸產業鏈，擴大生產規模，滿足市場需求。

「大陸健身產業經過幾十年的積累和發展，產業結構和規模不斷提升，是一個很有前景的廣闊市場。」李曜君說，「未來將大力拓展大陸市場，更好融入大陸健身產業發展。」

友達光電（廈門）有限公司目前在廈門擁有3大工廠，員工近6000人。公司總經理李行賢表示，受疫情影響，上半年遇到缺工、缺原料、缺客單等階段性挑戰。他指出，去年公司從「來料加工」企業成功轉型為「進料加工」企業；同時廈門市進行的「技術改造專項行動計畫」，也幫助公司推進工業智能化升級，降本增效。

「公司下一步將積極拓展大陸市場。AI、5G及物聯網等新興產業，都是我們顯示屏產業可以充分挖掘的領域，大陸市場機遇滿滿。」李行賢說，公司還在大健康事業、智能製造、循環經濟等領域探索，期待拓展新的事業門類。

廈門台商協會會長吳家瑩表示，當下，廣大台企已按下「重啟鍵」，以積極姿態應對危機、尋找轉機，中國大陸市場前景只會越來越好。

廈門 台商 疫情

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