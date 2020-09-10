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在陸受訪美企 去年78%獲利

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

上海美國商會和普華永道9日聯合在上海發布「上海美國商會2020年中國商業報告」。報告稱，78.2%的受訪在中國大陸的美國企業2019年實現盈利，近半數受訪企業表示其2019年在中國大陸營收增長高於其在全球的營收增長；在超過200家在中國大陸有生產活動的受訪企業中，70.6%表示不會將生產環節遷出中國大陸。

中新社報導，報告稱，儘管49.2%的受訪企業預計其2020年在中國大陸營收將低於2019年同期水平，卻同時有32.5%的企業認為其2020年在中國大陸營收將高於去年同期。據調查，認為中國大陸政府「對內外資企業一視同仁」的企業比率為43.9%，較2019年（39.5%）有所提升。逾半數（52.2%）製造業企業表示，外資企業相對本土企業受到了同等待遇。不過在服務業中，近三分之二的受訪企業表示政策偏向於本土企業。

51.4%的受訪企業對現有監管環境透明度表示認可，較2019年同比增長了近10個百分點。認為「獲取所需證照的難度」阻礙了其業務發展的企業比例（40.6%）則較去年（56.7%）有所下降。

「新冠疫情在2020年初使中國經濟遭受重挫，但令人欣慰的是，以部分行業為首的經濟復甦步伐十分迅速。美國企業依然將中國消費市場視為巨大的發展機遇。近期中國針對面向外資開放保險及資產管理領域的舉措也受到廣泛歡迎。如今我們盼望在『中華人民共和國外商投資法』中所作出的承諾可以得到切實履行，為外資企業營造更公平的本土競爭環境。」上海美國商會會長季愷文（Ker Gibbs）表示。

普華永道中國運營咨詢主管合夥人高博瑞（Mark Gilbraith）則認為，美國跨國企業需要跟上變革持續加速的步伐，才能適應當下環境，繼續力爭上游。

本次調查共計收到了來自346家上海美國商會會員企業的回覆，調查內容涵蓋了經營業績、業務前景、投資計劃、運營挑戰、人員規模以及經貿政策與關稅加徵等一系列焦點話題。

上海 外資

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