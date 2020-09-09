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陸支持新型態新模式加快帶動新型消費措施 促經濟增長

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國務院總理李克強9日主持召開國務院常務會議，確定支持新型態、新模式加快發展帶動新型消費的措施。（圖／取自新浪網）
大陸國務院總理李克強9日主持召開國務院常務會議，確定支持新型態、新模式加快發展帶動新型消費的措施。（圖／取自新浪網）

大陸國務院總理李克強9日主持召開國務院常務會議，會議指出，確定支持新型態、新模式加快發展帶動新型消費的措施，促進大陸經濟恢復性增長。

澎湃新聞報導，會議指出，消費是經濟發展的重要引擎。今年大陸消費因疫情受到較大衝擊，成為經濟恢復的薄弱環節，基於網路數位技術的新型態、新模式，支撐了新型消費逆勢快速發展，且潛力巨大，要打通制約經濟增長的消費痛點，鼓勵市場主體加快創新，更大釋放內需，增強經濟恢復性增長動力。

會議提到，第一，要推動新型消費擴容提質。創新無接觸消費模式；推廣線上開放課程、互聯網診療等服務；促進健身、旅遊等線上線下融合；探索智慧超市等新零售；加強農商互聯農產品供應鏈建設。

第二，要加快新型消費基礎設施建設。推動5G網路、物聯網等優先覆蓋核心商圈、產業園區、交通樞紐，建設千兆城市；加快農村商貿流通數位化升級，推進智慧快件箱等終端建設共享；安全有序推進消費數據商用。

第三，要制定促進新型態、新模式帶動新型消費的稅收政策，鼓勵金融機構創新措施降低行動支付費用成本；促進新型態新模式從業人員參加社會保險，強化靈活就業勞動保障，支持企業開展「共享用工」。

第四，要深入推進「放管服」改革，簡化相關證照辦理；深化包容審慎監管，健全用戶權益保護、產品追溯等機制，依法打擊侵權假冒、拐騙、洩漏隱私等行為，營造安心放心誠信的消費環境。

第五，要更好地發揮傳統消費主體作用，增強新型消費帶動力；支持實體商業發展線上業務；推動互聯網平台企業向線下拓展；鼓勵企業透過網路促銷擴大影響，帶動實體消費。

國務院 疫情

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