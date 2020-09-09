防隱私洩露 大陸快遞將推身分二維碼

「出示身分二維碼就能全網寄快遞、擔心洩露隱私可使用虛擬號碼」大陸中國郵政局郵政業安全中心主任王豐在2020年服貿會上表示，只要出示「一次認證、全國通用、全網通行」的快遞「全網通」身分二維碼，就可保證隱私，加快效率。

據環球網，王豐表示，中國郵政業安全中心組建了快遞大數據開發應用工程實驗室，培育一系列驅動行業高品質發展和服務國家社會治理的快遞大數據產品。這一系列產品包括：快遞行業安易遞全網通寄遞身分二維碼、隱私訂單安全虛擬號服務、全網從業人員服務、氣象預警服務、訂製專屬行業氣象服務、農特產品上行分析服務等。

其中，安易遞全網通寄遞身分二維碼是為解決寄件時用戶頻繁出示身分證的麻煩和資訊洩露風險的缺點，通過創新「互聯網+快遞」模式，創建「一次認證、全國通用、全網通行」的快遞「全網通」身分二維碼，用戶只需出示身分二維碼便可實現訂單資訊快速填寫列印，用戶蒐索微信小程式安易遞用戶版即可自助申領這個二維碼。

為保護公民資訊安全、提高快遞服務質量，郵政業安全中心打造中間號科技安全平台，面向用戶和快遞員提供免費的隱私面單。整個快遞過程，客戶只需告知快遞員要使用隱私面單，快遞員選擇開通快遞虛擬號列印訂單，即可將訂單列印的收寄件人的真實電話號碼替換為以95013開頭的15位數虛擬號碼。