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陸：將推出「全國版」和「自貿港版」跨境服貿負面清單

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸商務部服貿司司長冼國義。（中國網資料照片）
大陸商務部服貿司司長冼國義。（中國網資料照片）

大陸商務部服貿司司長冼國義9日在2020年中國國際服務貿易交易會閉幕式上表示，該部將積極擴大服務業和服務貿易擴大開放，年內推出「全國版」和「自貿港版」跨境服務貿易負面清單，提升開放新成效。

據新京報，冼國義表示，本屆服貿會成果豐碩。據初步統計，截至目前，已有權威發布類成果97項，聯盟平台類成果19項，首發創新類成果99項。

冼國義表示，服貿會閉幕後，要把服貿會成果、成效落到實處，推動服務貿易高品質發展。一是將服貿會達成的開放合作共識發展好、維護好，為服務貿易發展營造良好環境。二是將服貿會促成的交易成果落實好、鞏固好，切實推動服務進出口再上台階。

大陸商務部服貿司將在尊重企業商業意願的前提下，加强對交易成果的跟蹤和服務，為落地的項目保駕護航。同時，一些展商在服貿會上建立溝通通路，將優化營商環境，為促成後續成交創造條件。此外，還將從展覽展示、論壇會議等活動中發掘一些新業態新模式，及時總結推廣。

三是將服貿會這一重大展會平台建設好、發展好，打造全球最有影響力的服務貿易國際一流展會。四是將服貿會在疫情防控常態化條件下的辦展辦會新經驗新做法總結好、推廣好，創新展會模式，助力各類大型展會平台建設發展，持續提升中國大陸對外經貿展會質量，拓展國際合作通路。

冼國義表示，今年內，將推出大陸「全國版」和「自貿區」版跨境服務貿易負面清單，加大制度性開放力度；加快建設服務貿易創新發展試點開放平台、國家服務業擴大開放綜合示範區，拓展各類特色服務出口基地，大力發展數位貿易等新興服務貿易，提升開放新成效。

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