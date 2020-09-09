陸外交部：澳洲無理搜查4名中國記者，未歸還扣押物品

針對今年6月澳洲安全情報人員對3家中國大陸駐澳洲媒體4名記者進行突擊搜查，並扣押工作電腦、手機等物品，大陸外交部發言人趙立堅表示，「澳洲政府所作所為嚴重干擾中國媒體在澳正常報導活動，粗暴侵犯中國大陸駐澳記者正當合法權益」。

趙立堅九日在大陸外交部例行記者會上證實，今年6月下旬，澳洲安全情報機構以可能違反澳洲反外國干涉法為由，對大陸新華社、中央廣播電視總台和中新社駐澳洲的4名記者進行突擊搜查和盤問，扣押了工作電腦、手機，甚至還包括記者的孩子用的兒童平板電腦和電子玩具等物品。

他表示，澳洲迄今未就搜查大陸記者給出合理解釋，仍未向記者歸還全部被扣押物品。

趙立堅強調，「澳洲政府所作所為嚴重干擾中國媒體在澳正常報導活動，粗暴侵犯中國大陸駐澳記者正當合法權益，對記者及其家人的身心健康造成嚴重損害，充分暴露了澳洲一些人標榜的新聞自由和所謂尊重並保護人權的虛偽性，這種搜查也完全不具建設性」。

趙立堅表示，「中方已就此多次向澳洲提出嚴正交涉，要求澳洲立即停止野蠻無禮行徑，停止以任何藉口對在澳中方人員的騷擾打壓，確保中國民眾安全和合法權益，不要再做任何干擾兩國人文交流的事情」。