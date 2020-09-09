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上海美商會：近八成在陸美企盈利、七成無意外移

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
上海美國商會的調查顯示，近八成在大陸的美國受訪企業表示去年公司盈利。美聯社
上海美國商會的調查顯示，近八成在大陸的美國受訪企業表示去年公司盈利。美聯社

今（9）日發布的《上海美國商會2020年中國商業報告》顯示，2019年有78.2%的受訪企業盈利，此一比例處於近年來的高點。另外，近半數受訪企業表示，公司2019年在大陸的營收增長高於公司在全球的營收增長。

第一財經報導，該調查報告共收到來自346位會員企業代表的回覆，調查內容涵蓋經營業績、業務前景、投資計畫、營運挑戰、人員規模以及經貿政策與關稅加徵等焦點話題。

受到全球新冠疫情的影響，受訪企業對於今年全年的投資計畫及盈利預期也有所改變。

《報告》稱，49.2%的受訪企業預計今年在大陸的營收將低於2019年的同期水準，32.5%的企業則認為今年在大陸營收將高於去年同期。

不過，酒店和休閒娛樂行業的部分企業預期今年營收將出現超過50%的下滑，另有三分之二的汽車企業預計今年營收將低於去年。

計畫提高在大陸投資規模的企業占比為28.6%，較去年的47.2%有所下滑。其中，物流、交通、倉儲和分銷行業計畫增加在大陸投資的比例最高，達62.5%，緊追其後的是農業和食品行業的企業，計畫提高在大陸投資的比例為53.3%。

對於未來5年在大陸的營收預期，大型跨國企業較中小企業的信心較為樂觀。全球營收規模超過50億美元的大型企業中，有71.2%的企業對未來5年持樂觀態度，在營收規模為1至5億美元的中小型企業中，此一比例為54.3%。

對於美商是否會轉移在大陸生產活動及供應鏈的問題，有78.6%的企業稱自己在大陸的投資戰略不會改變，數據較去年同期下降5.1個百分點。東南亞則是在大陸美商的首個轉移目的地，也從去年的13.1%下降到9.8%。而美國在轉移目的地上排名第四，僅4.3%的受訪企業計畫把部分投資轉移回美國。

在超過200家在中國大陸有生產活動的受訪企業中，70.6%的企業表示不會將生產環節遷出大陸；僅14%的企業表示會將部分生產環節遷移至美國以外的目的地；另有7%的企業計畫將部分生產環節同時遷至海外和大陸以外的其他地區。

上海美國商會會長季愷文表示，近期大陸針對外資開放保險及資產管理領域的舉措受到廣泛歡迎，期待官方在《外商投資法》中所作出的承諾可以得到切實履行，為外資企業營造更公平的本土競爭環境。

上海 外資 疫情

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