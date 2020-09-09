北京指控 澳洲情報人員對4名大陸記者進行突擊檢查

中澳近期因媒體問題爭鋒相對。大陸外交部發言人趙立堅9日表示，今年6月下旬，澳洲安全情報機構以可能違反澳洲「反外國干涉法」為由，對新華社、中央廣播電視總台和中新社駐澳洲的4名記者進行突擊搜查和盤問，扣押了工作電腦、手機，甚至還包括記者的孩子用的兒童平板電腦和電子玩具等物品。

趙立堅指出，澳洲至今仍未就搜查大陸記者給出合理解釋，也仍未歸還記者全部被扣押物品，此舉充分暴露澳方一些人標榜的新聞自由和所謂尊重並保護人權的虛偽性。

據澎湃新聞報導，趙立堅在周三例行記者會被問及此事時，做了上述表示。他強調，大陸媒體駐澳記者嚴格遵守當地法律法規，秉持客觀公正原則進行採訪報導，為促進兩國人民相互了解和友好往來做了大量工作，他們的工作受到各方普遍好評。

趙立堅說，澳洲政府所作所為嚴重干擾大陸媒體在澳洲正常報導活動，粗暴侵犯大陸駐澳洲記者正當合法權益，對記者及其家人的身心健康造成嚴重損害，充分暴露了澳方一些人標榜的新聞自由和所謂尊重並保護人權的虛偽性，他們的行動也完全不具建設性。

趙立堅表示，中方已經多次向澳方提出嚴正交涉，要求澳方立即停止野蠻無禮行徑，停止以任何藉口對在澳中方人員的騷擾打壓，確保中國公民安全和合法權益，不要再做任何干擾兩國人文交流的事情。