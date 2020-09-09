近3成在陸美企預期 中美貿易摩擦將無限期延續

上海美國商會最新調查結果顯示，有26.9%的美國在華企業認為目前的美中貿易緊張局勢將「無限期延續」，較去年的16.9%有所增加；認為這個局勢「將持續三至五年」的企業比例也從去年的12.7%上升至22.5%。

路透報導，這份調查報告由上海美國商會和普華永道（PwC）聯合發布，調查也指出，對未來5年在華業務前景持悲觀態度的受訪企業比例為18.5%，較去年同期的21.1%有所下降，這個小幅改善可能歸功於美中第一階段經貿協議的簽署，但在貿易摩擦持續升級、美中關係跌入歷史冰點的雙重壓力下，此悲觀指數仍然處於高位。反觀往年數據，持悲觀態度的受訪企業占比直到2018年始終在7%左右的低位徘徊。

而有70.6%的企業表示「沒有從中國轉移生產線的打算」，計劃將生產活動「從中國轉移至非美國的海外地區」的企業占比則為14%。此外，美國政府持續推動「製造業回流政策」，但在這200多家目前在中國大陸有生產活動的企業中，僅有3.7%計劃將生產活動「從中國轉移至美國（包括其海外領地）」。

調查結果也指出，大陸市場在各行業全球投資計劃內的重要度均有所下滑，以零售業為代表，僅有19.5%的零售企業將大陸視為其全球投資計劃首要目的地，但將大陸視為其全球投資計劃中的第二或第三選擇的企業比例為41.5%，較上一年增加了15.1%。

因應年初受疫情影響而導致的大陸經濟疲軟，許多企業都計劃減少或延緩在中國大陸的投資，符合外界的普遍預期。計劃加大投資的企業比例為28.6%，較上一年下降了18.6個百分點；維持原投資計劃的企業比例為44.7%，則上升了0.8個百分點。

同時，即使大陸政府在進一步改善內外資企業融資環境方面的所作努力有目共睹，但仍有超過四分之一26.6%的企業計劃減少投資。