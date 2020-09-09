大陸坦承：在人體試驗新冠疫苗已六個多月

2020年中國國際服務貿易交易會上，中國生物的兩個新冠滅活疫苗首次登場，大陸官媒「新京報」引述大陸國藥集團中國生物總法律顧問周頌表示，最早打疫苗的人叫「以身試藥的180人先鋒隊」，最早打疫苗到現在已經五、六個月了。

9月1日抖音播出大陸軍事醫學科學院生物工程研究所所長陳薇少將與幼稚園小朋友的講話。陳薇說：「2月26日新冠病毒疫苗就從生產線製造出來了。那天正好是自己的生日，所以很高興。」

陳薇的短短幾句話讓全世界的醫學界大跌眼鏡。時間點提供了證據，有大陸網友在微信撰文表示：1月23日武漢封城，大陸開始對外宣布疫情。但在那十天前上海已成功分離，鑒定和公布了新冠病毒的DNA序列。如果要2月26日生產出疫苗，那2019年9月或更早之前，大陸就已經完全掌握了病毒的序列。

周頌的發言間接證實了陳薇的說法。大陸早在今年2月下旬就生產出疫苗，同時就開始在人體上施打了。

周頌表示，所謂「滅活疫苗」，簡單說就是先把病毒毒株分離出來，就像選「種子」似的，得選一個好「種子」；之後再進行繁殖培養，比如放大幾十倍、幾百倍等；然後再把這些活病毒殺死，使其失去感染性和複製力，但同時保留它刺激人體產生免疫應答的部分功能，最後經過純化等技術變成疫苗。而按照規範免疫程序接種兩針新冠滅活疫苗後，「28天摘掉口罩就不再是夢想了」。

周頌表示，打疫苗多久能產生抗體，也跟免疫程序有關。新冠滅活疫苗一共需要接種兩劑次，間隔2~4周。研究表明，第一劑施打7天後會開始普遍產生抗體，接種完第二劑28天後，中和抗體陽轉率或者叫陽性率均達百分百，也就是按照規範的免疫程序接種兩劑疫苗28天後，所有人都能產生足以抵抗新冠病毒的抗體。

周頌稱，大陸最早打疫苗的人叫「以身試藥的180人先鋒隊」，最早打疫苗到現在已經五、六個月的時間了，他們不斷地抽血來監測它的抗體數值，目前看還處於抗體峰值的穩定期，沒有下。目前根據動物試驗、階段性研究結果以及既往相似科技平台疫苗等情况，綜合來看，免疫的持久性和保護的效果，估計1～3年的可能性大。

周頌進表示，為什麼現在還不能準確說出疫苗的保護時間，而是給出了1～3年的範圍，是因為新冠疫苗保護的持續性觀察還在進行當中。

至於大家擔心的病毒變異會導致疫苗白打的問題，周頌表示，新冠滅活疫苗在未來若干年內應對這些變異的病毒是沒問題的。

周頌表示，國藥集團中國生物一直在關注和監測病毒的變異情况。到7月中旬，國藥的中和交叉試驗數據已經出來了。就是當時北京新發地的病毒株、俄羅斯的病毒株、英國的病毒株、奧地利的病毒株和美國的病毒株，用新冠滅活疫苗來做中和交叉試驗，結果顯示均能百分百中和。

因此，新冠滅活疫苗在未來若干年內應對這些變異的病毒是沒問題的。