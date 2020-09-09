大陸今年GDP增長預測 野村上調至2.2%

路透報導，國際投行野村9日發表報告，將大陸今、明兩年GDP年增長預測，分別由原來的1.7%及8.8%上調至2.2%及9.4%。但該行表示，這次相對溫和的上調預測屬技術性調整，並不表示該行對前景看法變得更加樂觀。

此外，野村將大陸今年第3季及第4季成長預測，分別上調至5.2%及5.7%；原來為增長4.3%及4.5%。大陸第2季GDP年增速為3.2%。

報告稱，與其他仍然受到新冠肺炎疫情困擾的主要經濟體相比，大陸的復甦無疑相當出色，但是市場當中的許多不利因素及障礙不能輕視。對大陸而言，從疫情大流行當中獲得的短期增長與全球環境迅速惡化有關，這最終可能會阻礙大陸的長期增長潛力。

野村表示，對大陸境內而言，取消其在上半年推出的寬鬆和刺激措施看來為時尚早，但亦不太可能在下半年再推更出多新刺激措施。該行預期，大陸政府仍將繼續其已安排好的預算及政府債券發行。