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大陸8月地方債近5兆 飆史上第二高

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸8月發行地方債人民幣1兆1,997億元，創下歷史第二高位。搜狐網
大陸8月發行地方債人民幣1兆1,997億元，創下歷史第二高位。搜狐網

大陸財政部9日公布，8月發行地方債人民幣1兆1,997億元，創下歷史第二高位，月增人民幣9,275億元，也是繼5月後發行額再次突破人民幣1兆元。

上證網報導，8月地方債供給總規模接近人民幣1.2兆元（約新台幣5兆元），相較6月和7月出現大幅回升，規模僅次於今年5月的人民幣1.3兆元。此外，8月地方債發行利率也小幅上漲。多家機構預計，9月地方債供給壓力仍然較大。

今年前八月，大陸累計發行地方債人民幣4兆9,584億元，其中，新增債券3兆7,499億元，完成全年發行計畫的79.3%。其中，一般債券發行人民幣8,530億元，專項債券發行人民幣2兆8,969億元。

大陸財政部表示，下一步將加快地方債發行使用，確保新增專項債券10月底前發行完畢。

中信證券固收團隊認為，考慮到新增地方債券需在10月底前發行完畢，預計9月、10月地方債發行將繼續放量，月均規模接近人民幣5,000億元。考慮到「十一」長假因素，9月將承擔更多供給規模。

廣發證券預測，按照往年地方專項債發行情況，今年9月發行額度仍會大於10月。9月地方債發行規模可能在人民幣5,000億元至6,000億元。10月發行額可能在人民幣3,000億元至4,000億元。

人民幣 地方債 中信

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