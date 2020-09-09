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大陸發改委：降低銀行、證券等行業協會偏高收費

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸要求銀行業降低收費標準、規範收費行為。中新社
大陸要求銀行業降低收費標準、規範收費行為。中新社

為改善經商環境，大陸國家發展改革委9日指出，據國務院通知，清理規範行業協會的措施包括打破服務壟斷、取消違法違規收費項目、降低收費標準、規範收費行為。

界面新聞報導，為持續持續「放管服」（簡政放權、放管結合、優化服務）改革，進一步優化營商環境，根據「國務院辦公廳關於進一步規範行業協會商會收費的通知」要求，發展改革委現就組織開展行業協會商會收費清理規範工作有關事項發布通知。

具體來看，通知要求對收費標準偏高、盈餘較多、使用不透明、企業與社會反映較強的部分重點領域，特別是銀行、證券、保險、基金、期貨、資產評估等履行法定職責的行業協會商會。

大陸各部門要組織開展成本審核，督促其綜合考慮服務成本、會員經營狀況、承受能力、行業發展水平等因素制定收費標準，降低偏高收費。

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