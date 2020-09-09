數位人民幣加速 四大行深圳分行員工參與內測

證券時報9日報導，大陸工商、農業、中國、建設銀行四大行，深圳分行的部分員工已經收到邀請碼參與人民幣數位貨幣內測，不過落地場景有限，測試內容僅限於下載、註冊、兌換、轉帳等基礎功能。

另外，深圳部分機構內部目前正在以數位貨幣繳納黨費、工會費用。報導引述消息稱，人民銀行有一款名為「數位貨幣」的App，各家銀行也有各自的測試版本，內測參與者同時參與大陸央行與自家銀行的測試；深圳市統一政務服務App「i深圳」也成為參與內測的入口。

近日，有傳言稱深圳二手房交易已開始使用數位貨幣且銀行大額轉帳無法兌換成紙幣。對此，大陸官方闢謠，目前數位人民幣試點應用場景為小額零售，並沒有拓展到房地產買賣等大額支付場景。數位人民幣與紙鈔一樣是法定貨幣，可以1：1雙向兌換。

為了解決落地場景有限的問題，大陸央行已與美團、滴滴等企業達成戰略夥伴，正在進行試點項目，且在零售端加快數字貨幣的推廣計畫。若落地零售端，數位貨幣首先要面對的就是與微信、支付寶等移動支付工具的同質性。

近幾年，移動支付已經極大衝擊傳統紙幣、硬幣的使用習慣。普華永道2019年全球消費者洞察力調查顯示，大陸移動支付的普及率達86%，居世界第一。

大陸數位貨幣研究所所長穆長春曾表示，目前大陸M1和M2已經實現電子化和數位化，且相關運行系統完全能滿足經濟發展的需要，因此人行數位貨幣是作為M0（紙鈔和硬幣）的替代。

人行貨幣政策司司長孫國峰指出，目前數位人民幣在深圳、蘇州、雄安、成都以及未來的冬奧會場景，正內部封閉試點測試。數位貨幣推出沒有時間表。