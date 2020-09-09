在岸人民幣開盤下挫逾150點 逼近6.85關口

在岸人民幣對美元匯率9日開盤下挫逾150點，逼近6.85關口；離岸人民幣對美元在6.85附近波動。盤中，在岸、離岸人民幣對美元分別暫報6.8495、6.8527。

人民幣對美元中間價較上一交易日調降59個基點，報6.8423。

中證網報導，中銀證券全球首席經濟學家管濤認為，近期人民幣匯率走勢偏強，主要是基本面利多逐漸戰勝消息面利空。有市場共識的基本面利多主要包括：本土疫情防控有效、經濟恢復好於預期、美元指數見頂回落、境外加倉中國資產等等。

管濤指出，健康的基本面為人民幣匯率穩定提供支持，但各種不確定不穩定因素，將加大人民幣匯率震盪。而隨著匯率市場化程度提高，人民幣匯率越來越具有成熟貨幣非線性隨機游走的特徵，將呈現多重均衡狀態，圍繞均衡匯率水平上下波動。

中財網報導，中國民生銀行首席研究員溫彬認為，中長期來看，人民幣匯率會在合理均衡水平上保持雙向波動。短期看，大陸經濟持續回升，國際投資者看好資本市場，外資持續流入，將推動人民幣升值。此外，人民幣對美元走強有助於資本項目的流入，但也對出口有一定的壓力。