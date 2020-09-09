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大陸8月CPI年漲2.4％ 豬價三連漲

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸國家統計局9日公布，8月消費者物價指數（CPI）年增2.4%，符合預期。大陸國家統計局
大陸國家統計局9日公布，8月消費者物價指數（CPI）年增2.4%，符合預期。大陸國家統計局

大陸國家統計局9日公布，8月消費者物價指數（CPI）年增2.4%，符合預期，前值增2.7%。8月生產者物價指數（PPI）年降2%，不如預期，前值下降2.4%。

騰訊網報導，數據顯示，食品中，受去年對比基數影響，豬肉價格上漲52.6%，漲幅比7月大幅回落33.1個百分點；鮮菜價格上漲11.7%，漲幅擴大3.8個百分點；牛肉和羊肉價格分別上漲14.4%和9.7%，漲幅均回落；雞肉和鴨肉價格分別下降1.6%和0.9%，為近三年來首次下降。

食品價格上漲11.2%，非食品價格上漲0.1%；消費品價格上漲3.9%，服務價格下降0.1%。其中，豬肉價格連續第三個月上漲，但漲幅回落至1.2%，下滑 9.1個百分點，年漲52.6%，漲幅回落33.1個百分點。

今年前八月，大陸CPI比去年同期上漲3.5%。8月CPI上漲2.4%，漲幅比7月回落0.3個百分點。

新京報報導，大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，8月各地積極統籌疫情防控和經濟社會發展工作成效顯著，市場供需總體平衡。據測算，在8月2.4%的年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為2.1個百分點，新漲價影響約為0.3個百分點。

8月，大陸工業生產持續趨好，市場需求繼續恢復，原油、鐵礦石和有色金屬等國際大宗商品價格延續上漲勢頭，帶動大陸工業品價格繼續回升。從按月看，PPI上漲0.3%，漲幅比7月回落0.1個百分點。

CPI 疫情

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