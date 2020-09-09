大限將至 中國工程院院士：華為不會「無芯可用」

台積9月15日起斷供華為5G晶片的大限將至，對此，中國工程院院士倪光南表示，大陸的信息技術應用創新產業發展，整體上已經從「不可用到可用」進入到「可用到好用」階段，並且已經從單項產品的研發進入到營造生態系統的階段。他認為，9月15日後，華為不會面臨「無芯可用」的困境。

現年81歲的倪光南是大陸著名資訊科技專家，曾參與大陸資訊大廠聯想早年的創辦，擔任過聯想的總工程師。

據香港文匯報報導，8日在廣州舉行的「中國信創黃埔論壇」上，倪光南表示，中國大陸的信息產業和美國有一定差距，但整體上並不是特別大。

倪光南說，「目前我們的短板主要是在芯片、操作系統、工業軟件以及大型基礎軟件方面。如果我們能夠整合國內資源，利用好我們的人才和市場優勢，突破這些短板，並不會需要很長時間。」

他以華為晶片遭封殺事件為例指出，雖然中國晶片產業在7奈米技術上受到制約，但是依靠中國現有的技術，依然可以製作出14奈米或28奈米技術的晶片，這對華為來說是一條出路。

倪光南表示，此外，對於光刻機，中國其實已經有了28奈米的光刻機，這對華為來說可謂是「雪中送炭」。儘管中國短期內還做不到7奈米、5奈米的先進製程晶片，但其實這也只能影響手機業務，因為目前大部分科技產品使用14奈米、28奈米晶片已經綽綽有餘。