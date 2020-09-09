4大產業聯動 閩東躍工業重鎮

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

地處福建東北部的寧德市（俗稱「閩東」），已經成為中國乃至世界最大的不銹鋼生產及深加工基地。2008年落戶福安灣塢半島冶金新材料產業園建設青拓系列項目的青拓集團，主要從事鎳鐵與不銹鋼冶煉、不銹鋼加工及經營銷售，現已是福建首家年產值超千億元（人民幣，下同）的民營企業和寧德市冶金新材料產業的龍頭企業。

中新社報導，寧德福安市委書記葉其發表示，十餘年來，隨著青拓集團落戶，不銹鋼新材料產業強勢崛起。在青拓集團的引領下，寧德不銹鋼新材料產業從無到有、從小到大、從弱到強，吸引了甬金、宏旺等上百家產業鏈企業抱團聚集，實現了從上游原材料冶煉到下游不銹鋼加工貿易全鏈條貫通。據官方統計，2019年寧德市不銹鋼新材料產業規模以上企業14家，不銹鋼粗鋼產量465萬噸，約占全國15.8%。

寧德市東僑經濟技術開發區內，新能源湖西產業園數碼項目三期、四期加快建設，進一步提升寧德鋰電新能源的產業能級。自2011年寧德時代新能源科技股份有限公司落戶東僑經濟技術開發區以來，寧德已成為全球最大的聚合物鋰離子電池生產基地，消費類聚合物鋰離子電池市場占有率連續六年、鋰離子動力電池市場占有率連續兩年居全球首位。　　

截至目前，寧德已先後引進30多家新能源產業上游配套企業。2019年，寧德鋰電新能源產業實現產值700億元，2020年產值有望達到千億元。看中新能源電池的配套優勢，上汽集團乘用車寧德基地項目2018年落地，僅17個月間就在一片灘塗上建起一座現代化汽車城。

目前，全球平均每3輛新能源汽車，就有一輛用的是寧德生產的新能源電池。上汽集團乘用車寧德基地項目是福建省目前設計產能最大的新能源乘用車生產項目，其一期及配套總投資約100億元，年產值約500億元；二期建成投產後，含配套項目，年產值可達近千億元的規模。

寧德培育形成鋰電新能源、新能源汽車、不銹鋼新材料、銅材料等四個具有國際競爭力的主導產業集群，且這四大主導產業已經形成了一個循環系統，表現為上下游產業鏈有序暢通、產業之間高效循環、產業布局全域聯動。

福建 開發區

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