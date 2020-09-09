兩岸農訂會開幕 台商尋求銷路

作為兩岸最具代表性和影響力的農產品專業展會之一，第十三屆海峽兩岸（泉州）農產品採購訂貨會（簡稱「農訂會」）7日在福建南安開幕，通過線上線下相結合的模式，為兩岸農人交流對接、深入洽談搭建「雲」平台。

中新社報導，本屆展會關注農特產精品，線上線下相結合，共設置703個國際標準展位和1063個線上展位。南安市委書記林榮忠表示，本屆「農訂會」延續「兩岸攜手、以農為媒、共享商機、互利共贏」的辦會主題，集中展示兩岸農產品生產、加工、管理、銷售等特色和成就。

「農訂會」組委會相關負責人介紹，本屆參展企業逾473家，展品種類豐富，展區規劃多，既有台灣精品、大陸農特精品、山海福建、泉州特色農產品等傳統展區，又設立老字號、直播精品展區等新展區。

在閩台商、漳平鴻鼎農場開發有限公司董事長李志鴻說，地少、人多、市場小是制約台灣農業發展的幾大難題。福建的環境、氣候、語言習慣都跟台灣相似，是台農來大陸創業的第一選擇。台灣高優精緻農業的經營、技術跟產業轉移到福建來，也更容易成功對接。

深耕大陸農業市場多年，李志鴻坦言，如今台農有了好基地、好產品，也需要好銷路。「疫情改變了市場的銷售形態，這次來參展更多的是想尋求銷路。」

為拓展兩岸優質農產品銷路，本屆「農訂會」打造了海峽兩岸農產品線上雲購直播節活動，通過展銷平台、帶貨直播等多種形式，積極引入「新零售」，在展會現場設置直播間，通過助農幫扶、網紅帶貨、商家直播等方式，實現「雲」看展、「雲」帶貨、「雲」幫扶。

本屆「農訂會」為期三天，其間還將舉辦海峽兩岸農產業精準渠道對接會、「兩岸好農貿」評選等多項配套活動。