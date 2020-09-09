中阿博覽會 寧夏全球發邀請卡

中阿博覽會暨寧夏優勢產業推介對接會在青海省西寧市舉行。會上，寧夏向全球賓朋發出第五屆中國——阿拉伯國家博覽會（以下簡稱第五屆中阿博覽會）參會邀請。

中新社報導，第五屆中阿博覽會擬2021年9月在寧夏銀川舉行。中阿博覽會自2013年以來，已成功舉辦四屆。現已成為對外開放的經貿合作盛會和拓展國際合作、經貿往來的重要紐帶的國際性綜合博覽會。

寧夏博覽局副局長謝中妹表示，近年來，寧夏積極融入「一帶一路」建設和西部大開發戰略，著力打「開放牌」，堅持走「開放路」，依託中阿博覽會開放平台和內陸開放型經濟試驗區金字招牌，不斷加快開放步伐。

近年來寧夏推動建設中國—阿曼（杜庫姆）、中國—沙烏地阿拉伯（吉讚）、中國—茅利塔尼亞、中國—埃及等國際產能合作示範區，國際貨運班列成熟，陸上絲路更暢通；銀川河東國際機場國際航線加密，「空中絲路」開啟新時代；國家西部雲基地建成運營，網上絲路樞紐工程快速發展。