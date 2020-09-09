福建經濟開放 3「新」方面拓展

在9月8日於廈門舉行的2020廈門國際投資貿易洽談會（簡稱「廈洽會」）國際投資論壇主旨大會上，福建省委常委、副省長趙龍表示，福建將以國家賦予的經濟特區、「海絲」核心區、生態文明試驗區、自由貿易試驗區、綜合實驗區等政策功能，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境，不斷擴大高水平對外開放。

中新社報導，過去7年來，福建實現了經濟總量連跨三個萬億元（人民幣，下同）台階，去年超過了4.2萬億元。福建從開放型經濟的新空間、新優勢、新體制三個方面發力。

其一，拓展開放型經濟新空間。福建將擴大推動「海絲」核心區建設。福建官方數據顯示，「絲路海運」已突破3100個航次，「絲路飛翔」空中航線已近400條，中歐、中亞國際貨運班列開通以來已形成6條常態化線路。

其二，增創開放型經濟新優勢。趙龍提出，實施外貿品牌戰略，鼓勵企業拓展多元市場，擴大引進外資，不斷優化產業結構，據商務部門統計，今年前7個月，福建吸收外商直接投資184.1億，同比增長6.8%，高出全國增幅6.3個百分點，逆市上揚呈現良好態勢。

其三，構建開放型經濟新體制。趙龍表示，福建將全力打造有利於創業創新創造的生態系統，打造貿易投資最便利、行政效率最快捷的發展環境。

福建面對新冠肺炎疫情，上半年地區生產總值近2萬億元，同比增長0.5%，其中二季度實現增長5.5%，好於預期。

2019年，福建對「一帶一路」沿線國家出口2835.2億、同比增長20.5%，進口1717.6億元、同比增長9.6%；來自「一帶一路」沿線國家投資19.4億元、同比增長1.3倍，對「一帶一路」沿線國家投資7.8億美元、同比增長1.4倍。