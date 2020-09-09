廈洽會雲上投洽會 永不落幕展新貌

2020廈門國際投資貿易洽談會暨絲路投資大會（簡稱「廈洽會」）8日上午在福建省廈門市啟幕，發力重振投資信心、促進世界經濟復甦。在疫情防控常態化下，本屆廈洽會在控制現場舉辦規模的同時，攜手阿里巴巴集團打造雲平台，線上同步舉行「雲上投洽會」。

中新社報導，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示，「雲上投洽會」開啟線上線下融合新模式，使「永不落幕的投洽會」展現新的面貌。希望全球客商通過「雲上投洽會」雲展示、雲對接、雲研討、雲簽約，可以共創合作空間，共享市場機遇。

除了線上同步舉行「雲上投洽會」，本屆「廈洽會」展覽總面積約11萬平方米，分為投資主題館、產業招商館兩大部分，共設置16個專業展區。其中，境外館面積達2000平方米，除主賓國菲律賓外，另有英國、德國、日本、韓國等42個國家和地區確認參展；設置了「絲路海運」館，為「絲路」沿線國家和地區的投資合作打造新引擎、培育新業態。

每年9月8日在廈門登場的中國國際投資貿易洽談會，是中國目前唯一以促進雙向投資為目的的國際投資促進活動，經過多年的探索發展，已成為全球規模最大、功能最完善、影響力最廣的國際性投資促進平台和全球性雙向投資盛會之一，架起了中國與世界各國加強合作、共謀發展的橋梁，也成為中國對外開放的重要窗口。

廈門市副市長林建表示，本屆廈洽會立足福建「海絲」核心區建設，融入「一帶一路」倡議，打造後疫情時代服務各國和地區的雙向投資促進大平台，為促進世界經濟平穩健康發展、重振國際社會投資信心、服務「穩外資、穩投資、穩外貿」，加快形成以大陸國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局等方面發揮重要作用。