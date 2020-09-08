澳籍記者遭大陸公安問話 陸外交部：依法依規執法

兩名澳洲記者遭大陸公安部門問話，因擔憂被捕求助澳洲駐北京使館，澳方已安排他們7日離開中國大陸，大陸外交部8日對此表示，中國大陸對兩名澳洲記者展開調查工作，屬正常執法行為，更強調中方依法依規處理涉及外國駐中國大陸媒體與記者事務。

大陸外交部發言人趙立堅8日在大陸外交部例行記者會上指出，「中方相關部門在辦理一起案件的過程中，依法對兩名澳洲記者開展調查詢問工作，屬於正常執法行為，且在執法過程中，中方相關部門嚴格依法辦事，依法依規處理涉及外國駐華媒體和記者事務」。

趙立堅強調，中國大陸堅持對外開放的基本國策沒有改變，也不會改變。中方始終歡迎包括外國記者，包括大陸媒體雇用的外國雇員依法依規在中國大陸從事採訪報導工作，一直並將繼續為此提供便利和協助，中方依法保護新聞採編人員的合法權利，但新聞工作者也有義務遵守中國大陸的法律法規，外國記者只要遵守法律，依法依規進行報導，就沒有必要有任何擔心。