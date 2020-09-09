田灣核電5號機組 具商轉條件

中核集團披露，中核集團田灣核電5號機組8日順利完成滿功率連續運行考核，標誌著田灣核電5號機組具備了商業運行條件。至此，中國核電控股在役核電機組數達到22台，控股在役裝機容量由1911.2萬千瓦增至2023.0萬千瓦。

中新社報導，田灣核電5號機組額定容量111.8萬千瓦，採用M310+型壓水堆技術，於2015年12月27日正式開工建設，安全有序完成了土建、安裝、調試、裝料、臨界、併網等重大工程節點。今年以來，面對新冠肺炎疫情帶來的衝擊和挑戰，在中核集團和中國核電的指導下，江蘇核電通過合理配備資源、創新組織和管理方法，積極應對挑戰，順利完成了各項調試任務。

田灣核電5、6號機組是大陸國家重點工程、江蘇省「十三五」期間的重大投資建設項目。田灣核電5、6號機組國產化率已達95%以上。